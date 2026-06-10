Santiago Uribe se entrega a la justicia tras fallo de la Corte Suprema

El exmandatario Álvaro Uribe Vélez confirmó que su hermano, Santiago Uribe, se presentó voluntariamente ante las autoridades para acatar la orden de captura que pesaba en su contra.

La entrega de Santiago Uribe se produce como consecuencia directa del reciente fallo del alto tribunal, que rechazó los recursos de la defensa. El exmandatario Álvaro Uribe Vélez confirmó a través de sus redes sociales que su hermano, Santiago Uribe , se presentó voluntariamente ante las autoridades para acatar la orden de captura que pesaba en su contra.

Este hecho ocurre apenas cinco días después de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme su condena. Con un breve mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario informó sobre la situación jurídica y el paradero de su hermano: Santiago Uribe mi hermano llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura.

La entrega se produce como consecuencia directa del reciente fallo del alto tribunal, que rechazó los recursos de la defensa y ratificó una condena de 28 años y tres meses de prisión contra Santiago Uribe. La justicia determinó que existen pruebas suficientes para declararlo como miembro, líder y coautor responsable del accionar del grupo armado ilegal conocido como los Doce Apóstoles. Se le condenó específicamente por homicidio agravado por los asesinatos ejecutados por el grupo paramilitar.

Un factor determinante en la sentencia es que ambos cargos fueron declarados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que estos crímenes no prescriben ni vencen con el paso del tiempo. Al momento de ratificar la condena, la Sala Penal de la Corte Suprema hizo importantes precisiones jurídicas sobre la responsabilidad de Uribe. El tribunal explicó que el acusado no necesitaba conocer personalmente a las víctimas para ser considerado coautor y responsable de sus muertes.

Se demostró que la directriz sistemática de los Doce Apóstoles era asesinar a cualquier persona que apareciera en sus listas negras. El fallo hace mención específica al asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, quien fue perfilado y ejecutado por el grupo ilegal tras ser señalado erróneamente como un supuesto colaborador de la guerrilla





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