Santiago Uribe se entrega a la justicia y se reaviva el debate político y jurídico en Colombia

El hermano de Álvaro Uribe, Santiago, se presentó voluntariamente para cumplir una condena de 28 años por vínculos paramilitares, mientras se intensifican controversias sobre el uso de IA en campañas y la posibilidad de recursos de casación en casos mixtos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó que su hermano, Santiago Uribe , se entregó de forma voluntaria a las autoridades para cumplir la condena de veintiocho años de prisión que pesa sobre él.

La medida responde a la orden de captura emitida en el marco del proceso judicial conocido como el caso de los '12 Apóstoles', donde se le acusa de homicidio y de haber mantenido vínculos con grupos paramilitares. Según informó el propio Uribe, su hermano se presentó en una comisaría de la policía antioqueña por sus propios medios, demostrando la voluntad de enfrentar la sentencia y evitar una captura forzada.

La defensa del detenido, encabezada por un equipo de abogados, ha manifestado su intención de apelar la sentencia, argumentando la necesidad de privilegiar el derecho sustancial sobre las formalidades procesales y garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, tal como lo establecen los principios del debido proceso constitucional. En paralelo, la campaña política ha sido objeto de polémicas y declaraciones públicas.

Gustavo Bolívar, guionista y escritor, reveló detalles internos de la estrategia de la campaña del senador Iván Cepeda, indicando que no se había previsto una segunda vuelta electoral. Por su parte, la defensora de derechos humanos y activista ambiental Francia Márquez denunció que su imagen y su voz estaban siendo utilizadas de manera manipulada mediante inteligencia artificial con fines electorales, enfatizando la necesidad de proteger la identidad y la integridad de los líderes sociales ante estas nuevas tecnologías.

En otro círculo político, la senadora Katherine Miranda declaró que votará por la defensa de la Constitución y manifestó su apoyo a Abelardo De la Espriella, mientras que el gobernador Sergio Fajardo explicó su postura sobre el recurso extraordinario de casación en casos de impugnaciones especiales, insistiendo en la importancia de la garantía de acceso a la justicia. Finalmente, el debate jurídico‑político se intensificó cuando se discutió la posibilidad de aplicar recursos extraordinarios de casación en casos donde la sentencia incluye tanto una absolución como una condena.

Expertos legales señalaron que, aunque la regla general impide el recurso en sentencias de impugnaciones especiales, se están desarrollando subreglas normativas para habilitar la procedencia conjunta de la impugnación cuando coexisten ambos resultados. Esta discusión quedó en el aire tras los comentarios de Fajardo, quien dejó a varios observadores sorprendidos al sugerir que aún podría existir la opción de acudir a instancias superiores para revisar decisiones judiciales, subrayando la necesidad de equilibrar la rigidez procesal con la protección de los derechos fundamentales





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