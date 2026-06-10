Santiago Uribe Vélez se entrega a la Policía para cumplir condena de 28 años por caso de los Doce Apóstoles

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades para cumplir la condena de 28 años de prisión dictada por la Corte Suprema de Justicia por su relación con el grupo paramilitar los Doce Apóstoles. El exmandatario confirmó la entrega a través de redes sociales y busca una segunda revisión de la sentencia.

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a la Policía para cumplir con la condena de veintiocho años de prisión dictada en su contra por su implicación en el caso del grupo paramilitar los Doce Apóstoles .

Este hecho ocurre después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera su decisión, la cual fue confirmada por el propio exmandatario a través de su cuenta en la red social X. Uribe Vélez intenta ahora que la alta Corte se pronuncie por segunda vez sobre la sentencia, la cual ya fue concentrada en la Sala de Casación Penal. El caso ha generado una gran atención mediática y política, dado el peso de la familia Uribe en la vida pública colombiana.

La condena se relaciona con actividades paramilitares en la región de Antioquia, donde el grupo los Doce Apóstoles operaba. La entrega a las autoridades implica que el procesado deberá pagar la pena impuesta, a menos que logre una revisión exitosa de su situación ante la justicia. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe ha mantenido una activa presencia en redes sociales, defendiendo a su hermano y cuestionando aspects del proceso legal.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre la justicia transicional, el paramilitarismo y los derechos de las víctimas en Colombia. La Corte Suprema ha sido enfática en señalar que la sentencia se basó en pruebas sólidas que vinculan a Santiago Uribe con el grupo paramilitar. La decisión judicial también ha sido vista como un precedente importante para otros casos de parapolítica que han sacudido al país en las últimas décadas.

La entrega a la Policía es un requisito procesal para que el condenado sea puesto a disposición del sistema penitenciario y comience a cumplir su pena. Se espera que en los próximos días se defina el centro de reclusión donde será internado, considerando la gravedad de los delitos y la condición del sentenciado. Al mismo tiempo, el entorno del expresidente Uribe ha manifestado su intención de agotar todas las instancias legales para revertir lo que consideran una injusticia.

Por otro lado, organizaciones de víctimas y de derechos humanos han acogido con satisfacción la condena, viéndola como un paso hacia la no impunidad en crímenes cometidos por estructuras paramilitares. El caso de los Doce Apóstoles remonta a los años de la violencia política en Colombia, cuando surgieron numerosos grupos armados ilegales que cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Se espera que la justicia continúe esclareciendo los hechos y responsabilidades individuales en este y otros casos similares.

La entrega de Santiago Uribe también revive el debate sobre la influencia de poderes económicos y políticos en la administración de justicia. Muchos observadores consideran que este proceso podría tener implicaciones más amplias para la credibilidad de las instituciones judiciales en el país. La Corte Suprema, por su parte, ha reiterado su independencia y compromiso con la aplicación de la ley sin consideraciones de orden político.

Se prevé que el caso siga generando reacciones en la escena política colombiana, especialmente en un año electoral. El expresidente Uribe, aunque ya no está en el poder, sigue siendo una figura polarizante y con gran capacidad de movilización. Su postura frente a la condena de su hermano podría afectar las dinámicas de alianzas y campañas políticas.

Mientras tanto, el sistema judicial colombiano enfrenta el reto de demostrar que puede juzgar con equidad a personas de alto perfil, sin ceder a presiones. La sentencia de 28 años de prisión es una de las más altas impuestas en casos de paramilitarismo, lo que subraya la gravedad que los jueces le atribuyeron a los hechos.

La prueba que sustentó la condena incluye testimonios de ex paramilitares, documentación y elementos fácticos que probarían la colaboración de Santiago Uribe con el grupo. Algunos analistas señalan que este caso podría abrir la puerta a otras investigaciones contra miembros de la familia Uribe o de su círculo cercano. Por ahora, la prioridad para Santiago Uribe Vélez es asumir su situación carcelaria y preparar su defensa para los recursos que piensa interponer.

El drama personal y familiar también sale a flote, en medio de un conflicto legal que ha durado años. La sociedad colombiana observa con atención el desarrollo de este episodio, que toca fibras sensibles de la historia reciente del país.

Finalmente, la entrega a la Policía marca el comienzo de una nueva etapa en este prolongado caso judicial, que ha tenido idas y vueltas, y que ahora parece encaminarse hacia un desenlace definitivo en los estrados judiciales





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santiago Uribe Corte Suprema De Justicia Doce Apóstoles Paramilitarismo Condena

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Miguel Uribe Londoño apoya a candidatos de la derecha tras dialogar en Noticentro 1El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño se reunió con Alfonso Ospina en el programa Personajes de Noticentro 1, donde habló sobre el clima político colombiano, el cierre de su propia campaña y el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. Uribe Londoño manifestó que el asesinato pudo haber sido un crimen de Estado y pidió un cambio en las políticas de orden público, respaldando a los candidatos Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. El discurso se enmarca en la etapa decisiva antes de las elecciones del 21 de junio, donde la ciudadanía elegirá al sucesor de Gustavo Petro. El enfoque de Uribe está orientado a desmantelar la estrategia de paz del gobierno saliente y establecer una respuesta jurídica y operativa frente al creciente crimen en zonas rurales y urbanas.

Read more »

Doce horas a la semana, el regalo de IA que empresas colombianas desperdicianSale a la luz lo que la cultura corporativa rara vez admitió: desconfianza estructural hacia trabajo intelectual.

Read more »

¿Cuándo es la final del Mundial 2026 y en qué estadio se jugará?El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro.

Read more »

La Historia de Home Burguer y su cofundador Pablo VélezDescubra cómo el enfoque en ingredientes frescos, carne nunca congelada y una cadena de suministro sostenible con productores locales de Usme convirtió a Home Burger en un referente de emprendimiento consciente

Read more »