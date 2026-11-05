Santos critica a Abelardo de la Espriella por políticas contra el Acuerdo de Paz de 2016

Juan Manuel Santos cuestiona la postura del gobierno de Abelardo de la Espriella y del embajador Mauricio Gaona ante la ONU sobre la deslegitimación del Acuerdo de Paz con las Farc.

El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, emitió una firme crítica pública contra la administración actual encabezada por Abelardo de la Espriella. Esta reacción ocurrió durante su participación en el festival World in Progress Barcelona 2026 en España.

Santos se refirió directamente a la posición del gobierno de Abelardo de la Espriella con respecto a la implementación y seguimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc. El Nobel de Paz acusó a la administración de seguir una política destinada a reescribir la historia y deslegitimar dicho acuerdo histórico.

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La intervención de Santos tuvo lugar en un evento en Barcelona que formaba parte de una gira internacional conmemorativa de los diez años de la negociación en La Habana. Este recorrido incluye paradas en el Reino Unido, España y Sudáfrica, donde el exmandatario ha compartido su experiencia con expertos en justicia transicional y derechos humanos.

Conflicto con la postura de Mauricio Gaona ante la ONU

El principal punto de fricción identifiedado por Juan Manuel Santos son las declaraciones realizadas por Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante Naciones Unidas. Gaona intervino en el Consejo de Seguridad para discutir la verificación de los puntos del Acuerdo de Paz y cuestionó el valor del modelo colombiano.

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Mauricio Gaona afirmó durante su discurso ante el Consejo de Seguridad que el Acuerdo de 2016 no es un modelo para el mundo actual. El embajador argumentó que es necesario reevaluarse cómo se ha entendido lo ocurrido en Colombia y eliminó narrativas que consideran el proceso como un referente global positivo sin reservas.

Ante estas declaraciones, Juan Manuel Santos señaló que las acciones del gobierno responden a razones ideológicas y políticas carentes de lógica. El exmandatario sostuvo que esta postura va en contra del sentido común y representa un esfuerzo coordinado por desacreditar los logros de la pasada administración.

Respuesta directa y contexto político del gobierno actual

Mauricio Gaona respondió previamente a las críticas de los defensores del acuerdo, asegurando que sus palabras ante la ONU estaban siendo tergiversadas con fines políticos. El embajador ratificó su postura y celebró que la solicitud de Colombia para modificar el mandato de la Misión de Verificación tuviera un respaldo pleno.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella con 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Este respaldo internacional oficial respalda la dirección que la administración actual busca dar al proceso de paz.

El presidente Abelardo de la Espriella escribió en sus redes sociales para defender explícitamente la actuación de Mauricio Gaona. El mandatario destacó que Colombia necesita una paz con seguridad, justicia, instituciones fuertes y presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional.

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Reacciones de negociadores y análisis del desacuerdo

La posición del Gobierno sobre este proceso ha generado múltiples reacciones de apoyo y de crítica dentro del espectro político colombiano. Humberto De la Calle, antiguo negociador de La Habana, defendió inicialmente la integridad histórica del proceso original.

Humberto De la Calle argumentó que la negociación que condujo a la dejación de armas de la guerrilla más poderosa fue un éxito específico. Señaló que el hecho de que otros grupos hayan seguido delinquiendo no afecta el resultado obtenido en el acuerdo histórico.

Asimismo, el expresidente Juan Manuel Santos reaccionó a la edición de El Espectador que criticaba las palabras de Gaona. Santos citó textualmente que decir que el acuerdo no es un modelo significa no conocer los procesos de paz reales y complejos.

El desacuerdo entre la administración de Abelardo de la Espriella y figuras clave de la pasada era de paz se mantiene activo. Los eventos en Barcelona y las respuestas oficiales continúan definiendo la narrativa política alrededor de la implementación del Acuerdo de 2016.