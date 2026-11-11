Santos y Duque debaten legado del Acuerdo de Paz tras 10 años

Juan Manuel Santos e Iván Duque confrontaron sus visiones en un evento de la Defensoría del Pueblo. El análisis abarca las críticas al Gobierno de Petro, la JEP y el impacto real de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia.

Los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque se reunieron en persona en un evento organizado por la Defensoría del Pueblo para reflexionar sobre los primeros diez años de vigencia del Acuerdo de Paz de 2016. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la visibilidad pública de las posturas divergentes sobre la implementación de la hoja de ruta firmada entre el Gobierno y las Farc, especialmente a la luz de la actual administración de Gustavo Petro. Santos promovió las negociaciones que condujeron al documento, mientras que Duque, quien se opuso en el plebiscito de 2016, cumplió con su ejecución durante su mandato. La Defensoría del Pueblo facilitó este espacio de diálogo, aunque el expresidente Gustavo Petro fue invitado y finalmente no asistió a la jornada. El evento permitió contrastar las narrativas sobre los logros, las críticas y los desafíos pendientes en la construcción de estabilidad en el país.

Crítica a la desinformación contra el Acuerdo

Juan Manuel Santos inició sus intervenciones destacando que el Acuerdo de Paz ha sido blanco constante de ataques sistemáticos y campañas de desinformación durante la última década. El exmandatario afirmó haber escuchado esta misma conclusión en escenarios internacionales, citando una conferencia en Inglaterra que identificó el Brexit y el Acuerdo de Paz como las primeras víctimas globales de las noticias falsas. Santos responsabilizó directamente al actual Ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, por difundir falacias durante la campaña electoral de 2016. El funcionario criticó entonces las acusaciones de que el tratado convertiría a Colombia en Venezuela, lo calificaría de pacto de impunidad o promovería una ideología de género destructiva para las familias.

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El expresidente Santos descartó que ocurriera alguna de esas predicciones catastrofistas, asegurando que el país no fue entregado a las Farc. Por el contrario, destacó que la transferencia de poder se realizó institucionalmente hacia Iván Duque. Santos advirtió que diez años después se repite la misma estrategia de desinformación contra el Acuerdo y sus instituciones clave. Esta postura choca con la narrativa actual del Gobierno de Petro, el cual ha cuestionado instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz. Santos reiteró que las soluciones a los problemas de seguridad actuales requieren inteligencia, inversión social y confianza comunitaria, no solo medidas de mano dura.

Visión de Iván Duque sobre la justicia y la paz

Iván Duque tomó la palabra cuestionando la dicotomía de enemigos de la paz que Santos utilizó durante su mandato. Duque aclaró que quienes defendieron el No en el plebiscito de 2016 no buscaban fracturar a Colombia, sino plantear diferencias democráticas legítimas. El expresidente subrayó que la Constitución Política exige zanjar diferencias en el marco de las instituciones, con especial preocupación por la justicia y la reparación a las víctimas. Duque invitó a Santos a cerrar la división entre amigos y enemigos, reafirmando que la paz no es un premio de partido ni de una persona, sino un bien colectivo para todos los colombianos. Esta intervención buscó desactivar la retórica belicista interna que ha marcado el debate político reciente.

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Durante su discurso, Duque dirigió críticas fermes a la Jurisdicción Especial para la Paz, señalando que la entidad está en deuda con Colombia tras una década de funcionamiento. El exmandatario argumentó que la sociedad no ha visto condenas ejemplarizantes ni proporcionales a los máximos responsables de los crímenes de guerra. Duque cuestionó la eficacia de la institucionalidad creada, planteando que si los colombianos no pueden exigir cuentas rigurosas, el propósito de la JEP se ve comprometido. Su presencia en el evento no buscaba fragmentar, sino reclamar legítimamente que las instituciones contribuyan efectivamente a la construcción de la paz, a pesar de los abucheos recibidos.

Impacto real y legado de la implementación

El evento también sirvió para hacer un balance concreto sobre los avances institucionales durante los mandatos precedentes. Santos reconoció que el Gobierno de Duque avanzó en la implementación de los PDET, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Por su parte, señaló que el Gobierno de Petro ha progresado en la reforma rural, específicamente en la compra de tierras. No obstante, ambos expresidentes coincidieron en que las acciones tomadas no fueron suficientes para garantizar la paz duradera. Santos atribuyó el actual deterioro de la seguridad a la falta de implementación plena del Acuerdo y a la ausencia de una política de seguridad efectiva.

La confrontación de visiones en este encuentro de la Defensoría del Pueblo deja claras las divisiones estructurales sobre cómo debe aplicarse la agenda de paz. Mientras Santos aboga por el fortalecimiento del Acuerdo como solución central, Duque y su partido exigen reformas a la justicia transicional. El Gobierno actual continúa su crítica a las instituciones base del proceso, generando un escenario de polarización donde la implementación efectiva sigue siendo un reto pendiente. La reflexión sobre estos diez años revela que, lejos de haber cerrado un capítulo, el debate sobre la paz es una tarea abierta que requiere consenso y voluntad política sostenida.