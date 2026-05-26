Santurbán y la herencia minero‑aurífera: por qué la montaña y la ciudad deben volver a estar conectadas

El texto explora la historia del Páramo de Santurbán y su relación con la fundación de ciudades como Vetas, Girón y Bucaramanga, mostrando cómo el oro colonial forjó una interdependencia entre la alta montaña y la zona urbana, y plantea la necesidad de sanar la amnesia colectiva para diseñar políticas ambientales integradas.

Para romper la parálisis que paraliza el debate sobre el Páramo de Santurbán es imprescindible curar la amnesia colectiva que hoy divide los saberes. La discusión suele asentarse sobre una premisa errónea: la creencia de que la defensa del ecosistema obliga a un corte radical entre la identidad urbana y la vocación de la alta montaña y sus habitantes ancestrales.

Esa visión simplista nace de políticas públicas diseñadas desde la distancia del asfalto, que convierten al territorio en una cartografía sin piel ni rostro humano. Desde ese ángulo, la provincia de Soto Norte parece una realidad ajena, una cultura distante cuyas dinámicas socio‑económicas supuestamente amenazan la estabilidad hídrica de la capital.

Sin embargo, una mirada profunda a la biografía territorial revela que la aparente contradicción es, en realidad, una paradoja histórica: el desarrollo de la ciudad se sustentó, en sus inicios, en los excedentes que la montaña entregaba. La red del oro colonial en Santander se tejió con hilos de interdependencia que conectaban valles, mesetas y llanuras, creando una estructura de apoyo mutuo entre los diversos espacios.

En el siglo XVI, tras el descubrimiento de los yacimientos auríferos, la Corona española comprendió que la extracción de la alta montaña requería plataformas logísticas y poblaciones estratégicas. En 1551 la aparición de vetas profundas dio origen al asentamiento de Vetas, una de las poblaciones más antiguas del país.

La necesidad de administrar el metal extraído y controlar el oro de aluvión de las cuencas bajas impulsó la fundación de San Juan de Girón en 1631, que se consolidó como la villa señorial, centro político y residencial de los dueños del capital y de las grandes cuadrillas mineras. El oro fue el motor que estructuró el ordenamiento del territorio.

En este engranaje minero colonial la fundación de Bucaramanga cobra sentido: el 22 de diciembre de 1622, bajo la supervisión del oidor Melchor de Carvajal, se estableció la congregación de un “pueblo de indios” adscrito a Real de Minas. La meseta, elegida por su proximidad al Río de Oro y a la cuenca del Suratá, reunió población nativa para trabajar en los lavaderos auríferos y cultivar los alimentos que sostenían la labor en los socavones de la alta montaña.

Durante más de un siglo ciudad y cumbre compartieron un mismo cordón umbilical. Hacia finales del siglo XVIII, al agotarse las minas de aluvión, Bucaramanga transitó hacia el comercio, el tabaco y el café, transformándose en 1778 en Parroquia de Blancos y Mestizos.

No obstante, el vínculo con la montaña nunca se disolvió: en el siglo XIX el oro de Vetas y, más tarde, el oro de California financiaron las primeras casas comerciales, impulsaron las exportaciones y sustentaron la infraestructura de la urbe en expansión. En definitiva, la historia demuestra que el oro ha sido, y sigue siendo, un hilo conductor del desarrollo regional.

Hoy, cuando se propone una defensa del Páramo de Santurbán, no se trata de cortar lazos, sino de reconocer y revitalizar esa interdependencia histórica. La preservación del ecosistema debe incorporarse a políticas que revaloricen los saberes locales, que reconozcan la continuidad entre la montaña y la ciudad, y que transformen la gestión del recurso hídrico en una tarea compartida.

Solo superando la amnesia colectiva y reinsertando la montaña en la trama social, cultural y económica se podrá construir una visión de desarrollo sostenible que beneficie a todos los actores, desde los pueblos originarios hasta los habitantes de la metrópolis. Este artículo es una columna de opinión; Vanguardia no se hace responsable de los puntos de vista expresados





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santurbán Historia Minera Desarrollo Sostenible Política Ambiental Interdependencia Territorial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sinchi, el cóndor ‘patriarca’ del páramo del Almorzadero en SantanderEl monitoreo con cámaras ‘trampa’ en este tesoro natural de Santander permitió la identificación de un cóndor pionero en la conformación de la manada de aves que hoy reina en los riscos del páramo del Almorzadero.

Read more »

Crisis de basuras en Popayán: operarios deben ingresar escoltados para recoger basurasPopayán a punto de una emergencia sanitaria por las dificultades que tiene Urbaser para la recolección de basuras en la ciudad

Read more »

'No permitiremos desmanes y violencia política': alcalde de Cali sobre elecciones presidencialesLas autoridades locales adelantaron que en toda la ciudad habrá un gran despliegue de Fuerza Pública.

Read more »

El elogio de Abelardo De La Espriella a Barranquilla: “El liderazgo puede transformar”El candidato de Defensores por la Patria destacó el progreso de la capital del Atlántico y aseguró que el modelo de gestión pública de la ciudad será política nacional de su Gobierno.

Read more »

Con 316 competidores, Medellín recibe a las promesas del tiro con arco continentalEn el tiro con arco, Medellín ya goza de reconocimiento internacional no solo por la calidad de los deportistas que se forman y entrenan en la ciudad,...

Read more »

La Policía fortalece el parque automotor de tres CAI en SincelejoEl alcalde de la ciudad, Yahir Acuña Cardales, destacó los tiempos de reacción de las patrullas en la ciudad porque son más rápidos que en otras partes del país.

Read more »