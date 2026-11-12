Sara Jaramillo Klinkert gana premio ACLI 2025 con 'El cielo está vacío'

La escritora antioqueña Sara Jaramillo Klinkert recibió el reconocimiento de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes por su obra ficción premiada en 2025.

En el marco de las festividades del Día de las Librerías que se celebraron este miércoles en Colombia, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI) llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios de los Libreros al Mejor Libro del Año 2025. Entre las seis obras distinguidas, destacó la ganadora de la categoría Ficción, titulada El cielo está vacío, escrita por la autora antioqueña Sara Jaramillo Klinkert.

Trama y temas del libro ganador

La novela El cielo está vacío narra la historia de una mujer que recibe un correo electrónico inesperado de un antiguo amante. Este mensaje despierta recuerdos de su juventud, cuando decidió dejar su hogar familiar ubicado en la naturaleza colombiana para viajar a Londres y buscar oportunidades lejos de su país de origen.

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En la capital británica, la protagonista entabla una relación ambigua con un hombre inglés que tiene el doble de su edad. Esta conexión pronto se convierte en una dependencia mutua, perturbadora y asimétrica, afectando profundamente a ambos personajes a lo largo de la trama.

Jaramillo Klinkert explora en esta obra temas complejos como la pérdida de la juventud, la soledad existencial, la incapacidad para comunicarse eficazmente y las dificultades enfrentadas por los inmigrantes. Además, la narrativa aborda el chantaje sexual y la búsqueda incesante de la figura paterna, a quien perdió cuando era muy joven.

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Reacción de la autora ante el reconocimiento

Sara Jaramillo Klinkert expresó su gratitud por el logro, destacando que su primer libro superó las 20 ediciones en Colombia, un dato significativo para el mercado editorial local. Señaló que la obra tiene elementos autobiográficos y que uno de sus capítulos, titulado El amante inglés, se originó de su relación con un hombre mucho mayor.

La escritora reflexionó sobre cómo ese capítulo inicial, que pensaba pasar desapercibido, revelaba una dinámica de dominación y desigualdad que contrastaba con la apariencia romántica. Reconoció que al analizar la relación con mayor crudeza, surgieron preguntas incómodas sobre la conveniencia mutua en ese vínculo desigual.

Otros ganadores de la categoría Ficción y Poesía

Además de la obra de Jaramillo Klinkert, la ACLI reconoció a Los hombres de mi vida en la categoría de Poesía. Este poemario fue escrito por la reconocida escritora Piedad Bonnett y publicado por la editorial Visor Libros.

En la sección de Infantil y juvenil, el premio fue para Colombia de arriba a abajo, un libro ilustrado creado por Cristina Romero Ríos y Luis Kamil Buitrago Osorno, con ilustraciones de Verónica Álvarez Cadavid. La obra fue publicada por Lazo Libros y ofrece un recorrido geográfico y ecológico para explicar por qué Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo.

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Reconocimientos en Arte, Académico y No Ficción

La categoría de Libro arte y cómic fue ganada por Memento mori: Intercambios entre la vida y la muerte. Esta novela gráfica fue coeditada por la Universidad Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia. Firmada por Claudia Rojas-Sepúlveda, Iván Andrés Benavides y Stephany Méndez Perico, sigue a Ana, una estudiante que en 2015 se une como voluntaria a un proyecto de bioarqueología.

En el Cementerio Central de Bogotá, Ana analiza restos óseos del antiguo Cementerio de Pobres entre 1850 y 1950, enfrentando sus miedos mientras descubre historias de su familia y de la ciudad. Por su parte, la categoría Académico fue para la Colección Orlando Fals Borda, publicada por la Biblioteca Nacional de Colombia.

Esta colección comprende siete libros que recuperan el trabajo de uno de los intelectuales colombianos más influyentes de los siglos XX y XXI, rindiéndole homenaje en el centenario de su natalicio. Finalmente, Diana Salinas Plaza ganó en No Ficción con El laberinto del Parqueadero Padilla, una investigación periodística publicada por Editorial Planeta que reconstruye las historias de los once funcionarios asesinados en esa zona.