Sara Rhenals tras Reina Mayor: Proyectos musicales y documental

Sara Rhenals, nueva Reina Mayor del Festival de la Leyenda Vallenata, presenta planes de producción propia, documental biográfico y preparación para Reina de Reinas 2027.

La acordeonera colombiana Sara Rhenals, recientemente coronada como Reina Mayor del Festival de la Leyenda Vallenata, ha iniciado una etapa profesional marcada por nuevos escenarios y proyectos estratégicos. Este reconocimiento ha transformado su visión de la música, elevándola de un pasatiempo a una disciplina rigurosa que exige compromiso constante y planificación a largo plazo.

Colaboraciones con figuras del vallenato

Sara Rhenals ha destacado sus encuentros con figuras fundamentales del folclor colombiano, incluyendo al maestro Iván Villazón y al artista Gusi. Compartió tarima con Iván Villazón durante la celebración de su cumpleaños en Barranquilla, un evento que la acordeonera considera un hito significativo. Para Rhenals, obtener el reconocimiento de estos ídolos es una validación poderosa de su trayectoria y esfuerzo artístico.

Also read Nueva EPS es el mayor deudor con 27,8 billones de pesos en sistema de salud

Producción propia y EP musical

Entre diciembre y marzo, Sara Rhenals planea realizar varias grabaciones en Valledupar y Barranquilla con diferentes músicos. Su proyecto principal es un EP donde asumirá el rol de anfitriona, buscando definir una identidad musical distintiva. La estrategia central es que los artistas participen como invitados en su producción, permitiendo que su marca personal destaque en lugar de actuar como simple acompañante.

Documental sobre su historia personal

Un grupo de productores de Valledupar propone un documental audiovisual para registrar las etapas de la vida de Sara Rhenals más allá de sus títulos. El proyecto explorará sus dificultades iniciales, su evolución artística y los cambios posteriores a su coronación. La primera grabación se realizará en La Casona, ubicada en la Plaza Alfonso López de Valledupar, un espacio histórico vinculado a los fundadores del festival.

Advertisement

Preparación para Reina de Reinas 2027

Sara Rhenals ya ha comenzado su preparación intensiva para la primera edición del concurso Reina de Reinas, programada para el año 2027. Este certamen reunirá a ocho ganadoras anteriores del Festival de la Leyenda Vallenata. La acordeonera enfatiza que la preparación excede los minutos de actuación, requiriendo organización meticulosa de rutinas, selección de repertorio y manejo del estrés escénico durante más de un año.

Innovación en aires inéditos

La selección musical de Rhenals incluye composiciones tradicionales en aires de paseo, merengue y son, además de pullas inéditas coescritas con amigos. Para la competencia de 2027, tiene la intención de presentar uno o dos conjuntos con los cuatro aires inéditos. Esta estrategia busca demostrar las capacidades de las mujeres en la composición y la interpretación de sus propias obras, redefiniendo los estándares del género.