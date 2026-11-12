Sarah Isabel Ramos García se corona campeona de Yo me llamo Mini con 100 millones

La niña de Buenaventura Sarah Isabel Ramos García ganó la final de Yo me llamo Mini tras vencer a Kaleth Echeverri y María Victoria. Recibió 100 millones de pesos para su educación.

La noche de este miércoles 11 de noviembre, Sarah Isabel Ramos García se llevó la victoria en la gran final de Yo me llamo Mini, el programa infantil emitido por Caracol Televisión. La joven intérprete, originaria de Buenaventura y reconocida por sus imitaciones de Whitney Houston, fue coronada campeona tras recibir la mayor cantidad de votos del público durante la transmisión especial.

Ganadora y Premio Económico para Estudios

Sarah Isabel Ramos García cerró la competencia interpretando la canción Exhale de Whitney Houston, una presentación que consolidó su liderazgo y le permitió levantar el trofeo del certamen. Como premio principal, la ganadora recibió 100 millones de pesos colombianos, un capital que será destinado exclusivamente a financiar sus estudios universitarios futuros, asegurando así su desarrollo académico.

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En la etapa final, la niña de Buenaventura enfrentó la competencia de Kaleth Echeverri, quien realizó una imitación de Vicente Fernández, y María Victoria, que interpretó a Ángela Aguilar. A diferencia de las eliminatorias anteriores, la decisión sobre el ganador esta vez no dependió del criterio del jurado profesional, sino que quedó enteramente en manos de los televidentes.

Proceso de Votación y Finalistas

El mecanismo de selección final requirió que los espectadores emitieran sus sufragios a través de la página oficial del canal de televisión. Sarah cerró la gala acompañada de su padrino en el programa, el imitador Manuel Medrano, lo que subrayó el apoyo institucional y artístico que recibió durante su trayectoria en el concurso.

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Además del reconocimiento del público, esa misma noche se graduó junto a los demás finalistas de la Escuela de Yo me llamo. Los niños participantes recibieron formación musical integral durante el desarrollo de la competencia, un proceso educativo que culminó con sus respectivas ceremonias de fin de ciclo en el estudio de Caracol Televisión.

La ganadora compartió que el momento más difícil durante la competencia fue su presentación de la canción One Moment in Time. Fue la única vez que los jurados le solicitaron correcciones técnicas, un obstáculo que superó para llegar a la final con solvencia artística y confianza en su capacidad interpretativa.

Trayectoria Musical y Formación en Batuta

El camino de Sarah Isabel Ramos García hacia la fama comenzó oficialmente el lunes 5 de octubre, día en que realizó su audición inicial. Durante esa prueba, interpretó a Whitney Houston con una fuerza vocal que conmovió al jurado, llevando a César Escola, uno de los miembros del tribunal, a derramar lágrimas de emoción ante la calidad innata de la joven.

Sin embargo, su talento musical era previo y provenía de un entorno familiar cercano. Según declaró Diego Coime, su profesor de música, Sarah recibió sus primeras lecciones de canto en el hogar, bajo la tutela de su madre y de su abuela Gertrudis Bonilla, quien es una reconocida cantautora del Pacífico colombiano.

Desde 2024, Sarah ha perfeccionado su arte en la Fundación Nacional Batuta, una organización que ha brindado formación musical gratuita a niños y jóvenes de todo el país desde 1991. En esta institución, la enseñanza musical se complementa con acompañamiento psicosocial, asegurando un desarrollo holístico para los estudiantes.

Entrenamiento y Apoyo Familiar

Diego Coime trabaja en la sede de la comuna 5 de Buenaventura, ubicada en el barrio Santa Fe, donde atiende a 139 niños y jóvenes de entre 7 y 17 años. Aunque Sarah no reside en ese sector específico, su madre, Gilma García Bonilla, se encarga de llevarla puntualmente a todos los ensayos para garantizar su asistencia y participación activa en el coro.

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El profesor Coime destacó la habilidad natural de la niña, señalando que aprende los conceptos musicales de primerazo. Antes de llegar a la fundación, Sarah ya cantaba y creaba música, pero el coro le proporcionó herramientas técnicas esenciales como la articulación vocal y el dictado musical, habilidades fundamentales para su interpretación actual.

La conexión con Whitney Houston surgió a través del estudio del idioma inglés en una academia de Buenaventura. Al ver documentales sobre la cantante estadounidense, la música de Houston se integró profundamente en su identidad, hasta el punto de que ya había grabado videos para TikTok interpretando sus temas antes de inscribirse en el concurso.

Retos Previos y Visión del Futuro

El éxito en Yo me llamo Mini no fue el primer intento de Sarah en la televisión nacional. Su madre, quien ha actuado como su manager directa, la había inscrito previamente en La Voz Kids, pero la niña no pasó los filtros iniciales. Tras ese evento, el canal televisivo la contactó nuevamente para ofrecerle una nueva oportunidad de audición.

Más allá del repertorio en inglés, en la Fundación Nacional Batuta, Sarah también canta y toca la música tradicional del Pacífico Sur. Actúa como acompañante del marimbero principal del grupo, manteniendo un fuerte vínculo con su herencia cultural y geográfica mientras se prepara para su próxima etapa.

Tras su victoria, Sarah reflexionó sobre el triunfo y su proceso de crecimiento. En declaraciones recogidas por Colprensa, la ganadora afirmó que su éxito demuestra que con fe, disciplina y perseverancia los sueños sí se pueden alcanzar, cerrando así un ciclo que la llevó de las aulas de Batuta a la gloria nacional.