Sargento del Ejército de EE.UU. Acusado de Apostar por la Caída de Maduro con Información Clasificada

Un sargento mayor del Ejército de EE.UU. enfrenta cargos por utilizar información confidencial para obtener 400.000 dólares apostando en Polymarket sobre la destitución de Nicolás Maduro. El caso establece un precedente en el uso indebido de información en mercados de predicción.

Estados Unidos ha presentado cargos contra un sargento mayor del Ejército, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, acusado de aprovechar información clasificada para obtener ganancias financieras sustanciales a través de apuestas en el mercado de predicciones Polymarket .

La acusación, formalizada por un gran jurado federal en Manhattan, revela que Van Dyke habría obtenido aproximadamente 400.000 dólares apostando a la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro antes de su captura el pasado 3 de enero. Este caso marca un precedente significativo, ya que podría ser la primera vez que se imputan cargos por uso de información privilegiada en un mercado de predicciones, lo que subraya la creciente preocupación por la integridad de estos nuevos mercados y la seguridad de la información gubernamental.

Según el Departamento de Justicia, Van Dyke, quien ha estado en servicio activo desde 2008 y estaba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte, utilizó su acceso a datos sensibles como miembro de las Fuerzas Especiales para predecir con precisión que fuerzas estadounidenses entrarían en Venezuela y que Maduro sería derrocado. Las apuestas se realizaron en las semanas previas a la operación, lo que constituye la base fundamental de los cargos presentados en su contra.

La acusación detalla cargos por uso ilícito de información confidencial, robo de datos no públicos, fraude de productos básicos, fraude electrónico y transacciones monetarias ilícitas. Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ha presentado cargos civiles adicionales contra el sargento. El fiscal general interino, Todd Blanche, enfatizó la estricta prohibición para el personal militar de utilizar información clasificada para beneficio personal, destacando la gravedad de la violación de la confianza pública y la seguridad nacional.

La investigación ha revelado que Van Dyke no solo apostó sobre el resultado, sino que también estuvo involucrado en la planificación y ejecución de la captura de Maduro, aunque los detalles específicos de su participación operativa no han sido divulgados públicamente. Como evidencia clave, la acusación incluye una fotografía subida por Van Dyke a su cuenta de Google en la madrugada del 3 de enero, mostrando al soldado en la cubierta de un barco en alta mar, vestido con uniforme militar y portando un rifle, junto con otros tres individuos también uniformados.

Se presume que la imagen fue tomada horas después de que el ejército estadounidense trasladara a Maduro al buque anfibio USS Iwo Jima. Polymarket, la plataforma de predicciones utilizada por Van Dyke, ha declarado su total cooperación con las autoridades y ha remitido el caso al Departamento de Justicia, reafirmando su política de tolerancia cero hacia el uso de información privilegiada.

La compañía insiste en que su plataforma está diseñada para ser un mercado justo y transparente, y que cualquier intento de manipulación será investigado y sancionado. El presidente Donald Trump, al ser consultado sobre el caso, admitió no estar familiarizado con los detalles, pero lo comparó con el escándalo de apuestas que involucró al exbeisbolista Pete Rose.

Este caso plantea importantes interrogantes sobre la regulación de los mercados de predicciones y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger la información clasificada. La acusación contra Van Dyke sirve como una advertencia clara para cualquier individuo que intente abusar de su posición de confianza para obtener ganancias ilícitas. Las autoridades continúan investigando el caso y se espera que Van Dyke comparezca ante un juez en Carolina del Norte para enfrentar los cargos en su contra.

La comunidad de seguridad nacional está atenta al desarrollo de este caso, ya que podría tener implicaciones significativas para la forma en que se maneja la información clasificada y se regulan los mercados de predicciones en el futuro. La gravedad de los cargos y la evidencia presentada sugieren que Van Dyke podría enfrentar una pena de prisión considerable si es declarado culpable.

Este incidente también destaca la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas, así como la necesidad de una formación continua sobre las implicaciones legales y éticas del uso de información clasificada





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