Saudades y indignación en San Vicente Ferrer después del asesinato brutal de Valentina en una estación de servicio

El municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia, está en luto después del brutal asesinato de Valentina en una estación de servicio. La joven de 24 años fue asesinada por sicarios mientras trabajaba en una bomba de gasolina, y los familiares y amigas de Valentina están en duelo. La Alcaldía de San Vicente Ferrer está llevando a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y esclarecer cualquier información errónea que se difundan.

Tristeza e indignación sacuden al municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia, tras el brutal asesinato de Valentina en una estación de gasolina. Valentina Cardona Henao, una joven de 24 años, fue asesinada por sicarios en moto mientras trabajaba en una bomba de gasolina del municipio de San Vicente Ferrer, Oriente antioqueño.

El homicidio ocurrió en la noche del pasado viernes y este domingo se dio el último adiós en su pueblo natal. Después de la misa religiosa celebrada en la parroquia San Vicente Ferrer, los familiares y amigas de Valentina agradecieron las oraciones y muestras de apoyo recibidas desde el fatal hecho, consuelo en estos difíciles momentos.

Los sicarios la dispararon en la avenida Guillermo Gaviria Correa, de la zona urbana de San Vicente Ferrer, a las 7:43 de la noche del viernes. Hasta el momento, las autoridades no manejan hipótesis sobre las causas del asesinato. Desde la Alcaldía de San Vicente Ferrer se está llevando a cabo la investigación para esclarecer los hechos y esclarecer cualquier información errónea que se difunda.

Al final de la misa, un grupo de amigas de Valentina asumió su luz y amor seguirían vivos en sus corazones, aunque comprobarán una vez más difícil creer que no estará con ellas





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