Savia Salud traslada centro farmacéutico en Medellín al CC El Unión

Savia Salud EPS muda su punto de entrega de medicamentos en el centro de Medellín al Centro Comercial El Unión desde el lunes 9 de noviembre.

La entidad de gestión en salud Savia Salud EPS ha confirmado el traslado definitivo de su punto farmacéutico ubicado en el centro de la ciudad de Medellín. Este cambio operativo entrará en vigor a partir del lunes 9 de noviembre, marcando un hito importante en la logística de distribución de medicamentos para miles de afiliados en la región. La decisión busca responder a la creciente demanda de servicios y mejorar la experiencia de los usuarios que requieren fórmulas médicas en esta zona estratégica del valle.

Nueva sede en el Centro Comercial El Unión

El nuevo punto de atención se establecerá en el Centro Comercial El Unión, específicamente en el local 205. Esta ubicación se encuentra en la carrera 49 número 52-107, en pleno Pasaje Comercial Junín, una zona caracterizada por su alto flujo peatonal y comercial. El edificio es un referente geográfico clave, situado muy cerca de la icónica Torre Coltejer, lo que facilita la orientación y el acceso para personas que se desplazan a pie o en transporte público por el corazón de Medellín.

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Capacidad operativa y horarios de atención

La infraestructura renovada cuenta con espacios significativamente más amplios diseñados para optimizar los procesos de gestión farmacéutica, almacenamiento y dispensación. Savia Salud EPS estima que esta nueva sede podrá atender aproximadamente a 850 personas diarias, una capacidad operativa muy superior a la del antiguo punto en el Edificio BIC. Esta expansión busca reducir las aglomeraciones y los tiempos de espera, problemas que históricamente han afectado la satisfacción de los usuarios en el sector.

Los horarios de atención se han estructurado para cubrir la mayor parte de la semana laboral. De lunes a viernes, el servicio estará disponible desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Los sábados, el punto mantendrá una jornada reducida, operando de 7:00 a. m. a las 4:00 p. m. Para los días domingos y festivos, no se establece servicio de atención en esta sede según la información oficial proporcionada por la entidad.

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Impacto en la agenda de los afiliados

Un detalle crítico para la planificación de los usuarios es la interrupción temporal del servicio. El sábado 7 de noviembre no se prestó atención farmacéutica en la ubicación anterior ni en la nueva, con el fin de facilitar la logística del mudanza. Por ello, los afiliados que necesitaban retirar medicamentos esa fecha debieron buscar alternativas previas o pospuestas. La reanudación completa de las operaciones se da efectivamente el lunes 9 de noviembre, fecha en la que todos los trámites deberán realizarse exclusivamente en el local 205 del Centro Comercial El Unión.

La entidad ha emitido comunicados oficiales instando a los usuarios a guardar y compartir esta información para evitar desplazamientos innecesarios. Es fundamental que los pacientes no acudan al Edificio BIC, donde el servicio ha cesado oficialmente, bajo la pena de perder tiempo valioso sin poder gestionar sus recetas médicas. La comunicación clara se presenta como una herramienta esencial para mitigar el caos inicial del cambio de sede.

Contexto regulatorio y respuesta a la demanda

Este movimiento operativo no ocurre en un vacío institucional. Savia Salud EPS ha estado sujeta a procesos de intervención y seguimiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud debido a dificultades históricas en la entrega oportuna de medicamentos. Las autoridades sanitarias han exigido reportes periódicos sobre el cumplimiento, en medio de una crisis financiera que atraviesa al sector en Colombia.

La entidad justifica el traslado como una respuesta directa a las solicitudes de sus propios afiliados y como una estrategia para fortalecer su capacidad operativa. Al mejorar la accesibilidad física y la capacidad de espera, Savia Salud intenta recuperar la confianza de los antioqueños, quienes han manifestado en múltiples ocasiones su insatisfacción con la gestión de medicamentos. Esta medida representa un esfuerzo tangible por alinearse con los estándares de calidad exigidos por las autoridades y por optimizar la eficiencia en la prestación del servicio de salud.