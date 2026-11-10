Savia Salud traslada dispensación de medicamentos a El Unión Centro Comercial

Savia Salud EPS reubicó su punto de servicio en Medellín para mejorar la atención. Conoce la nueva dirección en El Unión Centro Comercial y los horarios actualizados para afiliados.

La entidad de gestión plana Savia Salud EPS ha implementado un cambio significativo en su logística de servicio en Medellín, trasladando su punto de dispensación de medicamentos del Edificio BIC al local 205 de El Unión Centro Comercial. Esta reubicación estratégica, que entró en vigor el lunes 9 de noviembre, responde directamente a las solicitudes previas de los usuarios quienes requirieron condiciones más favorables para la entrega de sus tratamientos farmacéuticos.

Nueva ubicación en El Unión Centro Comercial

El nuevo centro de servicio se encuentra situado en el Pasaje Comercial Junín, en el corazón de la ciudad, con la dirección exacta en la carrera 49 número 52-107. Esta infraestructura moderna ha sido diseñada para ofrecer una sala de espera notablemente más amplia y con mayor capacidad operativa, lo que facilita un proceso de atención más fluido y menos congestionado para la población afiliada a esta institución de salud.

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Capacidad operativa y horarios de atención

Segovia Salud EPS estima que la nueva instalación tiene la capacidad técnica para atender aproximadamente a 850 personas diarias, optimizando así el tiempo de espera y reduciendo las colas tradicionales. Los afiliados deben ajustar sus rutinas según los nuevos horarios oficiales: de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados el servicio se restringe a un horario más corto de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

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Impacto en la experiencia del usuario final

Este cambio operativo representa una mejora tangible en la calidad del servicio, ya que el espacio anterior en el Edificio BIC no contaba con las dimensiones necesarias para atender la alta demanda. La entidad ha enfatizado la importancia crítica de que los usuarios verifiquen la nueva dirección antes de acudir a reclamar sus medicamentos, evitando desplazamientos innecesarios hacia la antigua sede que ya no presta este tipo de servicios específicos.

Contexto financiero y compromiso de servicio

A pesar de las tensiones financieras evidenciadas por las deudas de las EPS con hospitales de Antioquia, que según reportes recientes han crecido un 117% hasta alcanzar los $16 billones, Savia Salud asegura mantener su operatividad técnica. La entidad continúa priorizando la logística de entrega de insumos médicos para garantizar la continuidad del cuidado de salud de sus afiliados en Medellín, alineando mejoras físicas con su obligación contractual de servicio.