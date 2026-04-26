Sawe Rompe la Barrera de las Dos Horas en la Maratón de Londres: Un Hito Histórico

El keniata Sebastian Sawe se convierte en el primer corredor en completar una maratón oficial en menos de dos horas, con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos en la Maratón de Londres 2026. Un logro que desafía la ciencia y redefine los límites del atletismo.

Parecía una meta inalcanzable, un sueño lejano para la humanidad. El escritor español Eduardo Oller, en su obra Dos Horas, desentrañó científicamente las razones por las cuales superar la barrera de las dos horas en una maratón representaba un desafío monumental.

Desde los albores de esta exigente prueba, con la trágica historia de Filípides, el mensajero griego que murió tras anunciar la victoria en Maratón en el año 490 a. C., hasta el histórico 26 de abril de 2026, incontables atletas se esforzaron por romper este límite aparentemente infranqueable.

La leyenda cuenta que la Maratón de Londres, con sus 195 metros adicionales añadidos para permitir a la Reina Isabel II presenciar la llegada desde el Palacio de Buckingham, fue el escenario donde Sebastian Sawe, un keniata de 28 años, desafió las leyes del tiempo y el espacio. Sawe, con su físico imponente de 1,86 metros y un peso estimado de 70 kilogramos, posee una zancada larga y una resistencia excepcional, características que lo convierten en un corredor nato.

Su victoria en Londres, con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, no solo rompió la barrera de las dos horas, sino que también marcó un hito en la historia del atletismo. Kenia, la tierra de los maratonistas, ha sido cuna de leyendas como Eliud Kipchoge, quien en 2019, en un evento no oficial en Viena, Austria, logró completar la maratón en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos.

Sin embargo, este logro no fue reconocido oficialmente por la World Athletics. La reciente y trágica pérdida de Kevlin Kiptum, fallecido en un accidente de tráfico en 2024, también dejó una huella imborrable en el mundo del atletismo. Kiptum había establecido un nuevo récord mundial en la Maratón de Chicago en octubre de 2023, con un tiempo de 2 horas y 35 segundos, demostrando un potencial ilimitado. La Maratón de Londres de 2026, sin embargo, superó todas las expectativas.

Sawe no solo rompió la barrera de las dos horas, sino que lo hizo con una demostración de fuerza y control en los últimos metros, acelerando el ritmo en lugar de disminuirlo. Su promedio de 2 minutos y 49 segundos por kilómetro es un testimonio de su increíble capacidad física y mental. La emoción y el alivio fueron evidentes al cruzar la línea de meta, persignándose y buscando aire para procesar su histórico logro.

La competencia en Londres fue excepcionalmente rápida, con más de 60.000 corredores participando, entre profesionales y aficionados, de un total de más de un millón de inscritos. Además de Sawe, el etíope Yomif Kejelcha también logró un tiempo impresionante de 1 hora, 59 minutos y 41 segundos, convirtiéndose en el segundo corredor en la historia en bajar de las dos horas en una maratón oficial.

El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con un tiempo de 2 horas y 28 segundos, superando el récord anterior establecido por Kiptum en Chicago. Este evento histórico no solo celebra el triunfo del espíritu humano y la perseverancia, sino que también abre nuevas posibilidades y desafíos para el futuro del atletismo.

La búsqueda de la perfección en la maratón continúa, y la barrera de las dos horas, una vez considerada imposible, ahora se ha convertido en un nuevo punto de referencia para los corredores de todo el mundo. La Maratón de Londres de 2026 será recordada como el día en que Sebastian Sawe redefinió los límites de la resistencia humana y la velocidad





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