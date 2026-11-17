Lionel Scaloni reveló que Lionel Messi formará parte de su cuerpo técnico en el futuro. El técnico argentino asegura que el astro seguirá jugando hasta pasado 2030 y no descarta una continuidad extendida.

La posible retirada de Lionel Messi de la Selección Argentina no marca necesariamente el fin de su vínculo con la albiceleste, ya que Lionel Scaloni ha confirmado su disposición para incorporar al capitán en su cuerpo técnico. El seleccionador argentino planteó esta posibilidad en el contexto del cierre de la primera gira del equipo nacional, específicamente antes del amistoso programado contra Costa Rica. Esta invitación pública genera un nuevo capítulo sobre el futuro del astro rosarino, quien aún no ha definido sus planes posteriores al fútbol profesional.

Invitación pública al cuerpo técnico

Lionel Scaloni no ocultó su entusiasmo ante la perspectiva de trabajar codo a codo con el máximo referente de la historia del fútbol argentino. Durante su conferencia de prensa previa al enfrentamiento internacional, el entrenador aprovechó el contexto para bromeo sobre la vacante que dejaría Walter, un integrante actual de su staff. Esta dinámica sirvió de marco para asegurar que Messi puede sumarse al cuerpo técnico sin ningún tipo de impedimento o complicación institucional.

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La declaración del entrenador argentino establece un precedente claro sobre la permanencia institucional del jugador en el ámbito de la Selección. Aunque la oferta es una posibilidad real contemplada por la dirigencia técnica, esto no implica que existan negociaciones avanzadas ni que Messi haya tomado una decisión definitiva. La propuesta refleja la profunda confianza y el cariño profesional que Scaloni profesa hacia su capitán, asegurando que las puertas permanecerán abiertas para cualquier rol dentro de la estructura.

Proyección de carrera más allá de 2030

La conversación sobre el retiro de Lionel Messi también abordó la longevidad deportiva del delantero, con Scaloni manifestando un optimismo notable respecto a su continuidad en las canchas. El técnico argentino se mostró convencido de que Messi no está cerca de dejar el fútbol, desestimando las especulaciones sobre un fin de carrera inminente. Esta postura se basa en el rendimiento actual y la condición física que el jugador ha demostrado mantener a lo largo de su trayectoria internacional.

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Scaloni proyectó explícitamente que Lionel Messi podría seguir actuando como futbolista profesional después de 2030, una fecha que suele ser el punto de referencia para las discusiones sobre su jubilación. El entrenador afirmó textualmente que espera que el delantero continúe jugando mientras tenga la capacidad física para hacerlo, indicando que considera que le faltan varios años de actividad deportiva de alto nivel. Esta visión contrasta con la idea de que la despedida actual marque el final absoluto de su etapa competitiva.

Impacto en la Selección y próximos pasos

La partida de Lionel Messi de la selección en su rol de jugador abre una nueva etapa para el equipo nacional, pero no rompe el lazo institucional con la figura central del equipo. La confirmación de Scaloni sobre la integración futura al cuerpo técnico asegura que la influencia del capitán seguirá presente en la toma de decisiones y en la guía del plantel. Este enfoque garantiza una transición ordenada y respetuosa con el legado dejado por el astro rosarino en los partidos internacionales.

Por el momento, el futuro inmediato de Messi permanece sin definiciones concretas, manteniéndose enfocado exclusivamente en su actividad deportiva actual. La selección argentina continúa su preparación y competición, sabiendo que cuando llegue el momento final de su carrera, tendrá un lugar reservado dentro de la organización. La invitación de Scaloni deja claro que el vínculo profesional y humano trasciende el campo de juego, asegurando un rol activo incluso después del retiro definitivo de las canchas.