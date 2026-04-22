Óscar Andrés Pérez y otros tres condenados son trasladados a la cárcel de Itagüí por orden del Inpec

El Inpec ordenó el traslado del exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, a la cárcel de Itagüí. La medida responde a presiones políticas por denuncias de presunta injerencia desde su reclusión anterior y al cumplimiento estricto de la ley sobre el tipo de establecimiento para personas condenadas.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( Inpec ) ha ejecutado una medida contundente al ordenar el traslado de cuatro reclusos de alto perfil hacia el complejo penitenciario de máxima seguridad ubicado en Itagüí , en el sur del Valle de Aburrá. Entre las figuras más destacadas de este movimiento se encuentra Óscar Andrés Pérez , exalcalde del municipio de Bello , cuya reubicación ha generado un intenso debate en la esfera pública colombiana.

La resolución oficial, emitida el pasado 20 de abril, también abarca a otros individuos con condenas firmes, entre ellos el exalcalde de Hispania, Juan David Benjumea; el exjuez Jairo de Jesús Giraldo, quien cumple una sentencia por concierto para delinquir y prevaricato; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, antiguo directivo de Saludcoop, condenado por diversos delitos contra la administración y fraude. Este traslado no ha sido un hecho aislado, sino la culminación de una tensa confrontación política entre el exalcalde Pérez y el senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz. Durante meses, el legislador denunció de manera reiterada que la cárcel de Yarumito, donde se encontraba Pérez, funcionaba de manera irregular, sugiriendo que el exmandatario local gozaba de privilegios que le permitían mantener una influencia política indebida en el municipio de Bello desde su celda. El senador calificó el recinto como un club de recreo y no como una instalación penitenciaria, exigiendo acciones inmediatas para evitar que el poder político local fuera manipulado desde el interior de la prisión. Esta presión mediática se sumó a las disputas judiciales en curso, en las cuales Pérez intentaba defender su buen nombre frente a los señalamientos del congresista. Desde una perspectiva administrativa y técnica, la decisión del Inpec se fundamentó en la necesidad de ajustar el cumplimiento de las penas a la normativa vigente. El director encargado del organismo, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, remitió una comunicación formal al centro de reclusión de Yarumito precisando que dicho establecimiento, al ser de carácter departamental, es exclusivo para personas bajo detención preventiva o condenadas por contravenciones menores. La Ley 65 de 1993 establece claramente que quienes ostentan la calidad de condenados deben estar bajo la jurisdicción directa del sistema penitenciario nacional, argumentando que el exalcalde, sentenciado por delitos como peculado por apropiación y violación de requisitos legales en contratos, debe cumplir su condena en un entorno que garantice su aislamiento y no en instalaciones de carácter temporal o preventivo. El traslado se enmarca en un contexto de escrutinio nacional sobre el sistema carcelario colombiano, agravado recientemente por el escándalo de una fiesta privada con música vallenata celebrada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, un suceso que motivó investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación contra diversos funcionarios del Inpec. Aunque el equipo legal de Óscar Andrés Pérez ha sido contactado para ofrecer sus descargos sobre estas graves acusaciones de injerencia política y las razones de su traslado, hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta oficial. La sociedad civil permanece a la expectativa de cómo evolucionará este caso, en tanto la justicia busca restablecer la confianza en el sistema penitenciario frente a las denuncias de corrupción y privilegios indebidos que han empañado la gestión de los centros de reclusión en los últimos meses





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