Óscar Córdoba critica a los hinchas del DIM por los disturbios en el Atanasio Girardot: 'Están haciendo un daño terrible al fútbol colombiano'

El exarquero Óscar Córdoba, campeón con Boca Juniors, criticó duramente a los hinchas del DIM tras los disturbios en el estadio Atanasio Girardot durante el partido contra Flamengo por la Copa Libertadores. Advirtió sobre las graves consecuencias para el fútbol colombiano, incluyendo sanciones económicas y pérdida de puntos, además del daño a la imagen del país.

Tras los disturbios ocurridos en el estadio Atanasio Girardot apenas tres minutos después del inicio del partido entre el DIM y Flamengo , correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , las reacciones de figuras vinculadas al fútbol continúan criticando lo sucedido.

Estos incidentes han generado un grave perjuicio al balompié colombiano en el ámbito continental. Uno de los más críticos ha sido Óscar Córdoba, exarquero campeón con Boca Juniors y actualmente comentarista en ESPN, quien no dudó en calificar a los hinchas como estúpidos en su análisis.

'¿Qué se puede decir o pensar? Estamos rodeados. Se le dice al hincha del DIM que hoy se jacta de decir ‘yo fui’ que mejor denuncie a quienes fueron, porque le están haciendo un daño terrible al fútbol colombiano', afirmó.

Córdoba continuó su intervención señalando que 'hay que tener claro el mensaje que se le manda al hincha desde los medios de comunicación por las críticas que se publican de los directivos y los jugadores, porque hay hinchas estúpidos que lo que están haciendo es un daño al fútbol colombiano'. Además, el exarquero advirtió que, al cancelarse el partido, la Conmebol impondrá sanciones al DIM por no garantizar la seguridad, incluyendo una multa millonaria, la pérdida de puntos y posiblemente tres goles en contra.

La reflexión de Córdoba va más allá de lo deportivo, ya que la imagen del país se ve afectada, enviando un mensaje erróneo. El hincha que ahora se siente orgulloso de lo ocurrido no dimensiona el impacto de que, por ejemplo, la ciudad sea percibida como un lugar inseguro para la competencia. Otros comentaristas coinciden en que, aunque jugadores y directivos puedan cambiar, la imagen y el nombre del DIM son los que se ven perjudicados.

Es probable que el estadio permanezca clausurado para la competencia durante mucho tiempo, afectando incluso a los propios hinchas, quienes no podrán asistir a los partidos si el equipo mejora su rendimiento y avanza en la competición. Aunque dentro del estadio no hubo enfrentamientos ni personas gravemente heridas, los daños en el escenario y en los alrededores han dejado pérdidas millonarias, no solo para los organizadores del evento, sino también para comerciantes y personas ajenas al fútbol que resultaron afectadas por el vandalismo durante la evacuación de los hinchas.

Ahora solo queda esperar la decisión de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, tras el informe arbitral y la investigación que realice el ente rector del fútbol sudamericano





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