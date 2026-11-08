Óscar Cortés reemplaza a Jaminton Campaz en la convocatoria de Colombia

El delantero de Huracán ingresa al listado de Néstor Lorenzo por la lesión de Campaz. Colombia enfrenta a Chile en noviembre en Cali y Santiago en partidos amistosos previos a las eliminatorias.

La Selección Colombia confirmó un cambio en su lista de convocados para la próxima ventana FIFA de noviembre. El extremo Jaminton Campaz, quien milita en el Rosario Central argentino, no se unirá a la concentración nacional debido a una lesión sufrida el sábado durante el partido en el que su club venció 2-0 a Huracán. En su lugar, el atacante Óscar Cortés, quien juega en el Club Atlético Huracán, ha sido llamado para ocupar su lugar en el combinado tricolor.

La lesión que impide la participación de Campaz se produjo en el encuentro disputado entre el Rosario Central y el Club Atlético Huracán. En este cotejo, donde su club logró la victoria, también jugó Óscar Cortés. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aclaró que el jugador sufrió un edema de sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El parte médico indica que se trata de una lesión leve, por lo que la selección colombiana desea una pronta recuperación para que Campaz pueda regresar en óptimas condiciones a la actividad profesional.

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Detalles médicos y reemplazo oficial

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado oficial explicando la situación del extremo de 26 años. El organismo señaló que la lesión en el muslo izquierdo le impide sumarse a la concentración para los partidos amistosos programados. El médico de la selección colombiana evaluó el estado de Campaz y determinó que no es apto para el viaje. Por esta razón, Óscar Cortés, del Club Atlético Huracán, ha sido designado como el reemplazante directo en la lista de convocados para las dos fechas internacionales.

Liderazgo de Davinson Sánchez y novedades tácticas

El central Davinson Sánchez, del Galatasaray, lidera la convocatoria de 26 jugadores de la selección colombiana para los dos juegos amistosos. Esta lista tiene como principal ausente notable al lesionado Luis Díaz. El estratega argentino Néstor Lorenzo sigue aprovechando estos encuentros para probar nuevos jugadores de cara a las Eliminatorias y a la Copa América de 2028. El director técnico busca integrarlo a su sistema de juego antes de los grandes torneos continentales.

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En ese sentido, aparecen como novedades en la lista el defensor Juan David Arizala, del Udinese italiano, y el atacante Daniel Mosquera, del Hellas Verona, también de la Serie A italiana. Ambos futbolistas hacen su primera aparición significativa en una convocatoria de Néstor Lorenzo. Además, el extremo Camilo Mena, del Korona Kielce polaco, recibe su primera llamada para este bloque de partidos. Estas incorporaciones permiten al técnico evaluar opciones frescas en diferentes ligas europeas.

Regresos importantes y calendario de partidos

El listado también incluye el regreso de futbolistas experimentados. Devis Vásquez, portero del Roma, y Nelson Deossa, centrocampista del Real Betis, han sido citados nuevamente. Otro regreso significativo es el del portero Camilo Vargas, del Atlas, quien no estuvo en la anterior convocatoria y es el habitual titular del equipo nacional. Esta variedad de porteros ofrece opciones tácticas al cuerpo técnico.

Colombia recibirá a Chile el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. Cuatro días después, el 17 de noviembre, visitará a este mismo rival en el estadio Nacional de Santiago. Estos dos compromisos son fundamentales para el análisis de Néstor Lorenzo. La selección colombiana busca mantener su racha positiva y preparar la estrategia final para los próximos ciclos competitivos internacionales.