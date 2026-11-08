Óscar Cortés reemplaza a Jaminton Campaz en la Selección Colombia para los amistosos

Óscar Cortés del Huracán ingresa a la nómina colombiana tras la baja de Jaminton Campaz por lesión muscular, previo a los partidos contra Chile en noviembre.

La Selección Colombia ha confirmado un cambio significativo en su lista de convocados para la ventana FIFA de noviembre, reemplazando a un jugador por otro que desempeña sus actividades profesionales en el fútbol argentino. El extremo Óscar Cortés, quien actualmente milita en el Club Atlético Huracán, ha sido llamado oficialmente para integrar el bloque que enfrentará a la Selección de Chile en dos encuentros amistosos de alto nivel internacional.

Este anuncio formaliza la sustitución de Jaminton Campaz, quien fue desconvocado debido a inconvenientes físicos que le impiden alcanzar su óptimo rendimiento para los compromisos previstos. La Federación Colombiana de Fútbol ha comunicado esta decisión técnica tras recibir el informe detallado del departamento médico sobre el estado de salud del atacante tumaqueño.

Also read Cortes de agua en Medellín, Itagüí y Bello esta noche: aliste los baldes desde la tarde

Mecanismo de la sustitución y diagnóstico médico

El cuerpo técnico y la entidad directiva basaron la decisión en un diagnóstico preciso emitido por el departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol. Según este informe oficial, Jaminton Campaz presenta un leve edema resultado de una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. Esta condición física específica limitó su capacidad para competir sin riesgos durante su más reciente partido con Rosario Central.

Las molestias físicas que experimentó Campaz tras dicho compromiso lo dejaron en una situación que no le permitió incorporarse a la concentración del combinado nacional bajo las condiciones de seguridad y rendimiento óptimo que exige el proceso de preparación. La prioridad inmediata de la selección fue garantizar la integridad del jugador, evitando cualquier agravamiento de la lesión mientras se busca la mejor recuperación posible.

Advertisement

Posiciones de los actores y roles institucionales

El cuerpo técnico, liderado directamente por el entrenador Néstor Lorenzo, asumió la responsabilidad de buscar una alternativa inmediata que mantuviera la densidad ofensiva en las bandas del campo de juego. Al identificarse la baja de Campaz, Lorenzo ordenó la convocatoria de Óscar Cortés para asegurar que la plantilla tenga todas las herramientas tácticas necesarias para enfrentar a los rivales en esta ventana de partidos.

Óscar Cortés se sumará al grupo de jugadores en las próximas horas siguientes al anuncio oficial, comenzando de inmediato los trabajos de preparación física y táctica. El extremo proveniente del fútbol argentino recibe esta nueva oportunidad para demostrar su nivel y contribuir con la estrategia del equipo nacional. Por otro lado, el entorno completo del seleccionado, que incluye al cuerpo técnico, a los demás jugadores y al resto de la delegación, ha expresado públicamente sus mejores deseos para la pronta recuperación de Jaminton Campaz.

Impacto en el calendario y próximos pasos programados

La incorporación de Cortés tiene un impacto directo en la logística y la estrategia para el primer encuentro de esta fecha internacional. El calendario establece que el primer compromiso de Colombia se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre, cuando el equipo reciba a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El partido está programado para iniciarse a las 7:00 p. m., momento en el que el recién incorporado Óscar Cortés ya habrá tenido tiempo de adaptarse a la dinámica grupal.

Posteriormente, la Selección Colombia emprendará un viaje internacional hacia Santiago de Chile para disputar el segundo encuentro frente a la Selección Austral. Este partido está fijado para el martes 17 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Nacional de Chile. Ambos duelos tienen una importancia estratégica considerable, ya que permitirán al entrenador continuar evaluando diferentes alternativas y ajustando el funcionamiento general del equipo.

Advertisement

El objetivo final de estos amistosos es preparar al combinado nacional de cara a sus próximos retos internacionales, utilizando esta ventana para ensayar formaciones y probar a nuevos jugadores en competencia real. Mientras tanto, Jaminton Campaz continuará su proceso de rehabilitación con su club, Rosario Central, bajo el seguimiento de los profesionales sanitarios, con la expectativa de superar las molestias y regresar a la actividad competitiva lo antes posible.