El exvicepresidente Óscar Naranjo advierte sobre el fracaso en la reconciliación y pide al presidente De la Espriella respetar la Constitución mientras la JEP enfrenta críticas.

Al aproximarse la primera década desde la firma del Acuerdo de Paz, la implementación del pacto de 2016 con las FARC se mantiene como un capítulo abierto y controvertido en la política colombiana. A medida que el Congreso debate iniciativas para anticipar el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP) a marzo de 2028, la exvicepresidente Óscar Naranjo ha lanzado un llamado directo al presidente Abelardo De la Espriella para honrar sus compromisos constitucionales y garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo.

El acuerdo como bandera política

Naranjo, quien también se desempeñó como director de la Policía y participó activamente en las negociaciones de 2016, lamenta profundamente que el pacto haya sido politizado hasta convertirse en una herramienta proselitista. El exmilitar sostiene que esta división ha obstaculizado seriamente los esfuerzos para crear un clima social que favorezca la reconciliación nacional. A pesar de que Colombia logró reducir las tasas de homicidio a niveles históricos entre 2016 y 2018, reconoce que la sociedad ha fallado en construir los puentes necesarios para sanar las heridas del conflicto armado.

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Críticas a la implementación y la JEP

La lentitud del sistema de justicia transicional ha generado una creciente demanda de acciones más rápidas. La primera sentencia contra el último secretariado de las FARC tardó más de siete años en emitirse, lo que ha alimentado la percepción de ineficacia. Según datos presentados por la senadora María Clara Posada, la JEP ha producido 21 sentencias en ocho macrocasos, pero solo cuatro son firmes, acumulando un costo nacional de $3,8 billones. Esta situación ha provocado que sectores políticos, incluyendo al Centro Democrático, exijan una transformación urgente en los procesos para evitar decepcionar a las víctimas.

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Impacto en la seguridad territorial

El general (r) Óscar Naranjo argumenta firmemente que la falta de implementación efectiva del acuerdo ha permitido el reciclaje de violencias de diverso orden en los territorios. A diferencia de lo que sostienen sus críticos, afirma que el deterioro de la seguridad no es culpa del pacto en sí, sino de la omisión en cumplir sus compromisos. Naranjo señala que los gobiernos de distintas ideologías que han pasado por el poder han seleccionado ciertas prioridades mientras descuidaban otras esenciales para la paz, dejando una deuda histórica con las víctimas que esperan tanto reparación material como espiritual.

Medidas de austeridad y futuro

Ante este contexto, la nueva dirigencia de la JEP ha tomado medidas drásticas para adaptarse a la realidad financiera. El presidente de la jurisdicción, Danilo Rojas, anunció la implementación de un estricto plan de austeridad para hacer frente al recorte presupuestario de 2027. Estas medidas incluyen la adopción del trabajo virtual, la entrega de la sede física y la reducción del 85 % en los contratos de prestación de servicios, buscando mantener la operatividad bajo nuevas restricciones económicas.