El histórico Schloss Johannisberg de Alemania gana el primer lugar en The World's 50 Best Vineyards, superando a bodegas de España y Chile en la ceremonia de Santiago.

El Schloss Johannisberg, un palacio barroco ubicado en una colina con vista al río Rin en el suroeste de Alemania, se ha convertido oficialmente en el mejor viñedo del mundo. Este distinción la recibió el miércoles 18 de noviembre como parte de la lista The World's 50 Best Vineyards. El ranking reconoce la excelencia en la experiencia completa de la visita, no solo la calidad del vino.

Un palacio con 1.200 años de historia vitivinícola

La finca alemana lleva más de 1.200 años produciendo vino en su ubicación actual. La historia del lugar está documentada desde el año 817, cuando el emperador Luis el Piadoso adquirió viñedos en esa zona. Hacia el año 1100, los monjes benedictinos fundaron un monasterio en el sitio, de donde proviene el nombre Johannisberg, que significa colina de San Juan. Sobre las ruinas del monasterio comenzó a construirse el palacio en el año 1716.

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En 1720, cuatro años después de iniciar la construcción, toda la finca se sembró con riesling, una uva blanca alemana. Esto convirtió a la bodega en la más antigua del mundo dedicada por completo a esa variedad. En 1775 ocurrió el evento que la hizo famosa internacionalmente. La autorización para la cosecha llegó tarde y las uvas se pasaron de maduras, lo que generó un vino más concentrado y dulce. Este accidente creó la Spätlese, o cosecha tardía, hoy categoría oficial del vino alemán.

La finca también es pionera en otros estilos. En 1858 se produjo su primer Eiswein, vino hecho con uvas congeladas en la planta. En 1816, tras la derrota de Napoleón, el emperador Francisco I de Austria regaló la propiedad al príncipe Klemens von Metternich por su papel en el Congreso de Viena. Su apellido permanece en el nombre oficial de la bodega. En 1942 un bombardeo destruyó parte del palacio, que fue reconstruido posteriormente.

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La academia de expertos y la ceremonia en Chile

La lista The World's 50 Best Vineyards es elaborada por la misma organización que publica el famoso ranking de restaurantes. Este año, la ceremonia se realizó por primera vez en la Viña Don Melchor, en Pirque, Santiago de Chile. El premio es votado por una academia de más de 700 expertos, incluidos sumilleres, periodistas especializados y viajeros aficionados de 20 regiones del mundo.

Cada experto nombra siete experiencias y las califica por la hospitalidad, el ambiente, las actividades y la oferta de vinos. La premisa premia la visita completa: el recorrido, la cata, la comida, la arquitectura y el paisaje. Rikki Tidball, directora de premios y rankings de The 50 Best Vineyards, señaló que Schloss Johannisberg combina la tradición vitivinícola con una hospitalidad excepcional.

Stefan Doktor, director general de la bodega, afirmó estar abrumado por el reconocimiento. Destacó la larguísima historia, la gran arquitectura y un equipo que nunca se queda quieto como factores diferenciales. La bodega ofrece catas, una degustación dedicada a la Spätlese y una ronda de vinos en el mirador de Goethe, con vistas al paisaje que inspiró al escritor alemán. Los visitantes también pueden bajar a la Bibliotheca Subterranea, una cava de 900 años que guarda cerca de 25.000 botellas, siendo la más antigua de 1748.

El podio global y el rendimiento del Cono Sur

El segundo lugar fue para Bodegas Ysios, en La Rioja, España, conocida por su arquitectura y vistas. El podio lo completó Montes, en el valle de Colchagua, Chile, que además fue elegida mejor viña de Sudamérica. El primer lugar no fue sorpresa para la bodega alemana, que había entrado en el puesto 21 en 2019, llegó al quinto lugar en 2022 y fue segunda en 2025, detrás de la chilena Viña Vik. Este año, Viña Vik no pudo competir porque las reglas sacan a los ganadores anteriores para pasarlos a un salón de la fama.

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La presencia de América Latina fue significativa en esta edición. Chile tuvo siete viñas en la lista: Clos Apalta en el sexto lugar, Casas del Bosque en el decimotercero, Viu Manent en el decimonoveno, Concha y Toro en el vigésimo tercero, Almaviva en el vigésimo octavo y Santa Rita en el cuadragésimo octavo. La lista total reúne viñedos de 31 regiones en 15 países de seis continentes, y la mitad del top 10 está en Europa.

Argentina ubicó seis bodegas, todas en Mendoza salvo Bodega Colomé en Salta: Durigutti Family Winemakers en el puesto 10, Bodegas Salentein en el 15, Riccitelli Wine Company en el 32, El Enemigo en el 33, Viña Cobos en el 35 y Colomé en el 50. Uruguay apareció con Bodega Garzón en el puesto 20. Colombia no tuvo representantes en esta edición del ranking global. La lista completa continúa con otras instituciones internacionales de renombre en el sector vitivinícola.