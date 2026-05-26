Se abre el periodo de postulaciones 2026 para los Premios Excelencia El Universal en Cartagena

Desde hoy hasta el 18 de junio los interesados pueden presentar candidaturas a empresas y líderes destacados de la región mediante un formulario web; un comité evaluará las propuestas y el público votará para seleccionar a los finalistas en siete categorías que incluyen innovación, responsabilidad social y liderazgo femenino.

Desde el día de hoy y hasta el 18 de junio se encuentra habilitado el formulario oficial para que terceros presenten candidaturas a las empresas y a los líderes más sobresalientes de la región de Cartagena , en el marco de los Premios Excelencia El Universal 2026.

La iniciativa, que busca reconocer el compromiso inquebrantable con el desarrollo local, permite que cualquier persona pueda nominar a una empresa con registro mercantil en la Cámara de Comercio de Cartagena o que haya nacido en la ciudad, aun cuando sus oficinas se encuentren en otro departamento. En la categoría de personas, también se aceptan postulaciones de terceros, lo que abre la puerta a que se destaque a directivos, emprendedores y figuras públicas que hayan contribuido de manera significativa al progreso económico y social de Bolívar.

Tras el cierre del plazo el 18 de junio, un comité especializado revisará cada propuesta y seleccionará un grupo de nominados por categoría para que el público vote a través de la plataforma web. Los tres candidatos con mayor puntuación en cada una de las siete categorías pasarán a la fase final, donde un jurado independiente evaluará los resultados y definirá a los ganadores.

Los premios se estructuran en siete secciones que cubren un amplio espectro de la actividad empresarial y social. Entre ellas se encuentran Nuevas Empresas, que reconoce a compañías con hasta cinco años de antigüedad que hayan demostrado innovación en productos o servicios y generado empleo; Empresas con Trayectoria, que premia a organizaciones consolidadas por su impacto en la competitividad regional; y Tecnologías Emergentes, destinada a aquellas que integren IA, Big Data, IoT, realidad aumentada o blockchain para mejorar procesos internos o externos.

Asimismo, se contemplan categorías de Responsabilidad Ambiental, Impacto Social, Liderazgo Femenino y Empresario del Año, cada una con criterios de selección específicos que valoran la expansión internacional, la sostenibilidad, la inclusión de género y la capacidad de liderazgo estratégico. Los criterios de evaluación están disponibles en la página institucional de los Premios Excelencia El Universal, donde se detalla la metodología de puntuación y los requisitos de documentación que deben presentar los postulantes.

El evento ha contado con la presencia de destacados protagonistas del ámbito empresarial, como Ramón Del Castillo y su hijo Ramón Del Castillo Jr., quienes recibieron el Premio Empresarial a Toda una Vida 2025 entregado por Gerardo Araújo, y representantes de la empresa Sabrosura Entertainment, vencedora en la categoría Nuevas Empresas 2025, cuyo galardón fue conferido por Nicolás Pareja. Estas celebraciones refuerzan la misión del programa, que es ofrecer una plataforma permanente para visibilizar historias de liderazgo y éxito que inspiran a la comunidad.

Los organizadores invitan a empresas, instituciones y ciudadanos a participar activamente en el proceso de nominación, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo regional, así como de promover la excelencia en la gestión empresarial y el impacto positivo en la sociedad cartagenera y bolivarense





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