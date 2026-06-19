Se aplazan las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Bürgenstock

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, programadas en el complejo suizo de Bürgenstock, han sido pospuestas. El lugar se había preparado con un estricto dispositivo de seguridad que incluye control de accesos y cierre de teleférico. Este retraso ocurre tras la conferencia de paz de junio que reunió a 92 países.

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania , que debían celebrarse en el complejo de Bürgenstock , Suiza , han sido pospuestas. El lugar ya se había blindado con un amplio dispositivo de seguridad ante la expectativa de la llegada de las delegaciones.

Se informó que los trabajos preparatorios continúan en Bürgenstock y que se mantiene la disposición a facilitar las conversaciones. Varios periodistas de medios internacionales ya se encontraban en la localidad helvética para cubrir el evento. El escenario de Bürgenstock es conocido por acoger citas internacionales de alto nivel. Este complejo turístico de montaña, situado en lo alto del lago de Lucerna, incluye dos hoteles de lujo, residencias y un espacio termal con vistas panorámicas a los Alpes.

Su acceso es extremadamente controlado: la única carretera que conduce al resort puede ser bloqueada y el histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago (a 500 metros de desnivel) puede suspenderse. Por ello, la policía cantonal ya había establecido un puesto de filtrado para permitir solo el paso de huéspedes alojados en el resort y del personal de seguridad necesario.

Además, se anunció el cierre del teleférico desde el miércoles por la noche hasta el lunes siguiente. El retraso en las conversaciones llega después de que en la misma localidad se celebrara en junio una conferencia sobre la paz en Ucrania, a la que asistieron jefes de Estado y delegaciones de 92 países. Aquella reunión se centró en articular los principios para la reconstrucción del país una vez finalizada la guerra con Rusia.

La nueva ronda de negociaciones, que involucra directamente a las partes en conflicto,Representa un paso crucial en los esfuerzos diplomáticos para avanzar hacia un alto el fuego y una solución negociada. El aplazamiento, aunque no se detallaron razones oficiales, introduce un elemento de incertidumbre en el calendario de paz, mientras las partes evalúan sus posiciones en un contexto de volatilidad militar y tensiones geopolíticas





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