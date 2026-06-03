El Ideam anunció que se espera un aumento significativo de las lluvias en varias regiones del país durante la semana del 1 al 5 de junio de 2026.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam ) anunció que se aproxima una temporada de lluvias en varias zonas del país. Según el pronóstico del estado del tiempo para la semana del 1 al 5 de junio de 2026, se esperan lluvias en las regiones Orinoquía y Amazonía, así como en el norte de la región Andina, el centro y norte de la región Pacífica y en los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, el sur de Córdoba y con una posibilidad de lluvias en el sur de La Guajira.

En los departamentos de Antioquia, Santander, Eje Cafetero y con una probabilidad de precipitaciones en Boyacá y Cundinamarca. A la mitad de esta semana se esperan precipitaciones más extendidas en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, además de posibles tormentas eléctricas en algunos sectores. En Floridablanca está el primer centro comercial de Colombia con un modelo de bioconversión de residuos para convertirlos en aceite, harina y abono.

Se prevé un aumento de la actividad eléctrica en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, el sur de Bolívar y al sur de Córdoba. Con aumento de la probabilidad de actividad eléctrica en Antioquia, Santander, Norte de Santander, lluvias moderadas en los sectores de Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca. Aumento de la probabilidad de actividad eléctrica en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

Posibilidad de lluvias débiles en áreas marítimas próximas a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño





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