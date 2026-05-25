Se busca a Daniela Ortiz Cardona, joven de 27 años desaparecida desde el 20 de mayo de 2026

La comunidad se une para encontrar a Daniela Ortiz Cardona, una joven de 27 años que ha estado desaparecida desde el 20 de mayo de 2026. Se la conoce por sus tatuajes visibles y se pide a la comunidad que se ponga en contacto con las autoridades si tiene información sobre su paradero.

Se busca la colaboración de la comunidad para encontrar a Daniela Ortiz Cardona , una joven de 27 años que ha estado desaparecida desde el 20 de mayo de 2026.

Fue vista por última vez en el barrio Robledo Miramar de la ciudad. Se la conoce por sus tatuajes visibles, que incluyen una máscara, un ave fénix y un mandala en el brazo y antebrazo derecho, así como un diseño de mandala en la espalda. Si alguien ha visto a Daniela recientemente o tiene información sobre su paradero, se le pide que se ponga en contacto con las autoridades de inmediato. La línea única de atención de emergencias es 123.

La comunidad se une para encontrar a Daniela y ayudarla a regresar a su hogar seguro





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