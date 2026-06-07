Se cumple un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay que conmocionó a Colombia

El 7 de junio de 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado en Bogotá por un adolescente. Un año después, se conocen los detalles judiciales y el crimen sigue siendo un símbolo de la difícil ruta hacia la paz.

El 7 de junio de 2025 marcó un antes y después en la historia política colombiana con el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en el occidente de Bogotá.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando el político se encontraba en el parque El Golfito, barrio Modelia, acompañado de un grupo de personas que escuchaban sus propuestas. Entre el público se hallaba un joven de 14 años, conocido como 'Tianz', quien sin mediar palabra extrajo una pistola Glock modificada y disparó varias veces contra Uribe Turbay. Las imágenes del momento reflejan una frialdad estremecedora.

Durante dos meses, el país centró su atención en la salud del senador, con reportes constantes de la Fundación Santa Fe que alimentaban la esperanza de su recuperación. Finalmente, en la madrugada del 11 de agosto, su esposa María Claudia Tarazona anunció el fallecimiento de Uribe Turbay, a los 39 años, sumiendo a la nación en el duelo.

La investigación judicial permitió la captura de los autores materiales del crimen: Elder José Arteaga ('El Costeño'), Simeón Pérez Marroquín ('El Viejo'), Katherine Andrea Martínez ('Gabriela'), Harold Barragán ('Harold'), William Fernando González ('El Hermano'), Carlos Eduardo Mora González ('El Veneco') y Jhorman David Mora ('El Caleño'). Tres de ellos, 'El Vieyo', 'Gabriela' y 'El Veneco', alcanzaron preacuerdos con la Fiscalía y fueron condenados. El menor 'Tianz' también recibió su correspondiente sanción.

Las pesquisas determinaron que la orden del magnicidio provino de la disidencia de la Segunda Marquetalia bajo el mando de 'Iván Márquez', y que 'El Viejo' mantuvo contacto con 'El Zarco Aldinever' para coordinar los detalles. Tras la muerte de su padre, Miguel Uribe Londoño asumió la bandera electoral. A un año del crimen,este sigue siendo un referente trágico que interroga sobre la posibilidad de la paz en un contexto donde la violencia continúa cobrando vidas





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