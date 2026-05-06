Se levanta el paro en la Troncal del Caribe tras acuerdos con autoridades y investigación por muerte de operador turístico

Tras mesas de trabajo con líderes de la Troncal del Caribe, se levanta el paro en este corredor estratégico. Las autoridades acordaron investigar la muerte de Mario Arévalo y garantizar la no repetición de hechos similares. La Procuraduría y la Fiscalía intervienen en el caso, mientras las comunidades exigen mayor presencia institucional en la región.

Tras varias mesas de trabajo y concertación con los líderes de la Troncal del Caribe, se ha levantado el paro que comenzó en este corredor estratégico, el cual conecta a Santa Marta con La Guajira y la zona fronteriza con Venezuela.

La decisión se tomó tras una mesa técnica interinstitucional que contó con la participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), el Ministerio del Interior, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Fiscalía General de la Nación, así como mandos de la Policía Nacional y representantes de la justicia penal militar.

Alex Pinzón, líder de la Troncal del Caribe, confirmó a La FM que el levantamiento del paro se dio tras alcanzar acuerdos con las autoridades, entre los cuales se destaca la no repetición de hechos similares, como el ocurrido con el operador Mario Arévalo, quien fue herido con arma de fuego luego de omitir una señal de pare en un reten de la policía. Según versiones conocidas, un uniformado disparó contra el vehículo y, como consecuencia de las heridas, Arévalo falleció en un centro médico de Santa Marta.

La justicia penal militar ya tiene en curso la investigación, y la Procuraduría asumió una actuación preferente para garantizar que se esclarezcan los hechos. Se dejó claro que este tipo de situaciones no pueden repetirse y que los controles deben realizarse bajo parámetros que garanticen la vida y los derechos de la comunidad.

Entre los compromisos también se contempló el relevo del componente policial que operaba en el sector donde se registraron los hechos, en medio de un contexto en el que, según líderes locales, se han documentado varios casos recientes que ya están en conocimiento de las autoridades. Aunque se levantó la jornada de protesta, las comunidades reiteraron la necesidad de una mayor presencia institucional en el territorio.

Es importante que el Gobierno nacional lidere espacios como un consejo de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, con participación de los ministerios y entidades competentes, no solo en materia de seguridad, sino también en inversión social. Los líderes manifestaron su disposición al diálogo y al seguimiento de los compromisos adquiridos, con el objetivo de fortalecer la relación con las instituciones y garantizar que los operativos se desarrollen con respeto a la población civil.

Con esto, se restablece la movilidad en la Troncal del Caribe mientras avanzan las investigaciones y las acciones institucionales derivadas de esta mesa técnica. El paro fue motivado por la muerte de un operador turístico durante un procedimiento policial que es objeto de investigación.

Al parecer, se usó de manera desproporcionada la fuerza y este hecho actuó como detonante en medio de inconformidades previas de las comunidades, relacionadas con el manejo de operativos de la fuerza pública y la falta de respuestas a sus reclamos. Los líderes exigieron avances concretos en la investigación del caso, garantías de no repetición frente a este tipo de procedimientos y mayor presencia institucional en el territorio, con acompañamiento de organismos como la MAPP-OEA y los entes de control.

El caso es investigado por la justicia penal militar, con actuación preferente de la Procuraduría General de la Nación y apoyo de la Fiscalía. Además, se acordó el relevo del componente policial que operaba en la zona mientras avanzan las investigaciones. Se trataba de Mario Arévalo, un operador turístico de la zona.

Según versiones conocidas en la mesa técnica, no acató la señal de pare en el puesto de control, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido hacen parte de la investigación en curso





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