Se multará a los ciudadanos que salgan a la calle enfermos y no tomarán medidas para prevenir el contagio en Washington, Estados Unidos

A partir de ahora, en Washington, Estados Unidos, los ciudadanos que salgan a la calle enfermos y no tomen medidas para prevenir el contagio serán multados, según una ley estipulada en el Código Revisado de Washington. Esta medida también existía en 1909 y fue tomada en cuenta durante el coronavirus como un posible ejemplo de contagio deliberado de enfermedades.

En Washington , Estados Unidos , existe una ley que permite multar a los ciudadanos que salgan a la calle enfermos y no tienen las medidas necesarias para prevenir el contagio, lo que se estipuló en el Código Revisado de Washington , la recopilación oficial de todas las leyes estatales permanentes vigentes en el estado de Washington .

Esta ley ha existido desde 1909 y fue retomada durante la pandemia de COVID-19 porque algunas personas la relacionaban con el contagio deliberado de enfermedades. Según la sección 14 del capítulo 1 del Código Criminal de Washington, la persona condenada puede recibir una pena de hasta 90 días de cárcel en una prisión del condado o una multa de hasta 250 dólares





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