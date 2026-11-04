Se programan cortes de energía en la subestación Matanza para mantenimiento el 6 de noviembre

El 6 de noviembre, el servicio eléctrico se suspenderá en Matanza y otros municipios de la región para trabajos de mantenimiento. Se detallan las zonas afectadas y la duración del corte.

El 6 de noviembre, la compañía distribuidora de energía asignará una pausa completa del servicio eléctrico entre las 5:00 a.m. y las 5:00 p.m. en el municipio de Matanza para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la subestación que lleva su nombre. Esta interrupción afectará el Casco Urbano y varias veredas, como Bulcare, Santa Bárbara, Bachiga, Matajira, Cabrera, Jaboncillo, Ovejera, San Isidro, San Francisco, Salado, Palmar, Guamal, Magueyes, Venadillo y Tanque.

Zonas impactadas por el corte de energía

Además de Matanza, el programa contempla la suspensión del servicio en los municipios de Charta, Tona, Bucaramanga, California, Suratá y El Playón. En Charta, el corte cubrirá el Casco Urbano y veredas tales como Abejas, La Rinconada, Pericos, El Roble, Carbonal, La Playa, Aguada, Cristalina, Pantanos, Pirita, Lavadores, Ovejera, Pico, Palma, La Caña, el sector de El Centro y Bachiga.

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En Tona, el servicio se verá interrumpido en el Casco Urbano, el corregimiento Villa Verde y las veredas Pitones, Vegas, Babilonia, Monte Chiquito, El Quemado, Arnania, Palmar, Pirigua, además del sector de Caragua, Alizal y Tembladal.

Bucaramanga se someterá a la suspensión en las veredas Capilla Alta, Bolarquí Bajo, Magueyes, Monserrate, Capilla Baja, y los sectores de Pedregal y Retiro Grande Parte Baja.

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California tendrá el corte en el Casco Urbano, corregimiento La Baja, y en las veredas Angosturas, La Baja, El Centro, Cerrillos, y los sectores de Pantanos y Santa Úrsula.

Suratá afectará el Casco Urbano y las veredas Palchal, Páramo de Monsalve, Las Abejas, Panaga, Nueva Vereda, Bucare, Capacho, San Isidro, Pantanitos, Porvenir, Marcela, Tablanca, Agua Blanca, Mohán, La Violeta, Mesallana, Bachiga, Cartagua, Gramalotico, Crucecitas, El Silencio, Santa Rosa, San Francisco, El Mineral, así como los sectores de Cartagena y Paramillo.

El Playón verá afectada la vereda Filo. En total, más de 50 veredas y sectores de siete municipios sufrirán la interrupción de energía.

Interrupciones temporales durante la ejecución de maniobras

Para minimizar el impacto de los trabajos, la empresa descripta programará dos cortes breves de energía. El primero se realizará entre las 5:00 a.m. y las 6:00 a.m., y el segundo, entre las 4:00 p.m. y las 5:00 p.m., en los municipios de Vetas, Tona, Suratá, Charta y Silos.

En Vetas, la suspensión cubrirá el Casco Urbano y las veredas Borrero, El Chopo, El Centro, Mongora, La Chorrera, El Salado y Ortegón.

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En Tona, el corte afectará el Centro poblado Berlín, la vereda Cuesta Boba, y los sectores de Ucata, Tembladal y Alizal.

En Suratá, solamente se afectarán sectores de la vereda Bucare; en Charta, la vereda El Centro; y en Silos, la vereda Silos.

Recomendaciones a los usuarios y pasos futuros

La empresa solicita a las comunidades afectadas que tomen medidas de protección para sus equipos eléctricos y demás aparatos que requieran energía, y agradece su comprensión ante las molestias que puedan experimentar.

Se recomienda no realizar trabajos que requieran contacto con la red eléctrica durante el período de mantenimiento, puesto que en cualquier momento se podría restablecer el servicio. La compañía seguirá actualizando a los usuarios sobre el progreso de los trabajos y la reincorporación del servicio eléctrico una vez concluida la obra.