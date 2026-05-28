Se reanudan los diálogos de paz urbana en la cárcel de Itagüí con nuevos compromisos contra la violencia y las drogas

Tras la suspensión por el escándalo de la rumba vallenata, el Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá anunció la reanudación de las conversaciones de paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí. El proceso incluye nuevos compromisos como la creación de Territorios Libres de Drogas, campañas contra el consumo de tusi, protección de espacios académicos y un evento deportivo por la paz.

El Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá anunció la reanudación de las conversaciones de paz urbana en la cárcel La Paz de Itagüí, las cuales se encontraban suspendidas desde el pasado 9 de abril por decisión del Gobierno Nacional.

La suspensión fue consecuencia del escándalo generado por una fiesta vallenata realizada dentro del penal el mes anterior, evento que derivó en el traslado de uno de los cabecillas involucrados y en la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría contra más de diez funcionarios del INPEC. Con la reanudación del proceso se presentó una serie de nuevos compromisos orientados a la reducción de las violencias urbanas y a la transformación territorial en la región.

Entre los compromisos más destacados se encuentra la creación de "Territorios Libres de Drogas", una iniciativa que tendrá su primer escenario en el Parque Bicentenario, ubicado en la comuna 10 de Medellín, cerca del Museo Casa de la Memoria. A partir del próximo 11 de junio se iniciará allí un proceso de recuperación del espacio público con el objetivo de evitar la comercialización de sustancias ilegales.

La delegada del gobierno nacional y senadora Isabel Zuleta declaró al respecto: "Anunciamos un proceso de recuperación de este parque como escenario de ciudad libre de comercialización de drogas a partir del próximo 11 de junio, esto como aporte al reconocimiento de las víctimas como actor esencial en la construcción de paz urbana. Este hecho de paz se espera replicar en otros lugares de la ciudad que se anunciarán en su momento".

Además, se presentó la estrategia "Barrios libres de tusi: No al tusi, sí a la vida", que ya tuvo su primera jornada en la comuna 8 de Medellín. Esta campaña busca generar conciencia y prevenir el consumo de tusi, una sustancia sintética que ha generado un aumento en las atenciones médicas relacionadas con su uso, especialmente entre los jóvenes.

También se anunciaron acciones para proteger la Universidad de Antioquia como un espacio prioritario para la formación académica, impulsando jornadas de reconciliación y desescalamiento de violencias en sus alrededores. Otra iniciativa es el "Mundialito por la Paz Urbana", un evento que comenzará el 13 de junio y reunirá a jóvenes de diferentes territorios para promover la restauración territorial, la reconciliación y la construcción de paz.

Finalmente, el comunicado emitió un llamado a las comunidades, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales para acompañar y respaldar estas iniciativas, con el fin de consolidar la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. El proceso de diálogo, tras el parón forzado por el escándalo de la rumba vallenata, retoma así un camino de acuerdos concretos que involucran a múltiples actores en la búsqueda de entornos más seguros y libres de violencia





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