Se revelan los precios y modalidades de venta de entradas para la final de vuelta entre Atlético Nacional y Junior

Los precios de la boletería para la gran final del fútbol colombiano varían entre 130.000 y 656.000 pesos según la zona y el tipo de comprador. Abonados, semifinalistas y público general tienen tarifas distintas, y la compra se realiza a través de tribunaverde.com con entrega en la plataforma Quentro.

Los organizadores ya anunciaron la tabla de precios de la boletería para el partido de vuelta de la gran final del fútbol colombiano que enfrentará al Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla.

Las tarifas varían considerablemente según la zona del estadio y el tipo de espectador. Las entradas sueltas se sitúan entre 130.000 y 656.000 pesos, mientras que los abonados y los compradores de la semifinal tienen precios preferenciales.

Los abonados recibieron un correo electrónico con instrucciones para recargar y adquirir sus boletos entre el 26 de mayo y el 1 de junio, con hora límite a las 11:59 a.m. Si no aseguran su asiento antes del mediodía del 1 de junio, la plaza pasa a la boletería general. Asimismo, los aficionados que adquirieron entradas para la semifinal contra Deportes Tolima cuentan con prioridad; podrán comprar la misma cantidad de boletos que obtuvieron en esa fase entre el 27 de mayo y el 1 de junio, también hasta las 11:59 a.m. Esta medida ha generado discusión en las redes sociales, pues algunos usuarios consideran que el beneficio debería reservarse únicamente para los abonados





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