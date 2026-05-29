Seattle se viste de fiesta: atractivos turísticos y culturales para los viajeros del Mundial 2026

Descubre los principales lugares y experiencias que Seattle ofrece a los visitantes durante el Mundial 2026, desde museos y parques hasta la escena del café y eventos gratuitos.

Seattle , conocida como la ciudad del café y la lluvia, se prepara para recibir a miles de viajeros que llegarán con la mirada puesta en el Mundial 2026 .

Más allá de los grandes espectáculos deportivos, la urbe ofrece una amplia gama de atractivos que combinan arte contemporáneo, naturaleza y gastronomía. El Seattle Center, legado de la Exposición Mundial de 1962, sigue siendo uno de los puntos neurálgicos para los visitantes: sus jardines, esculturas y una fuente que se ilumina al ritmo de la música crean un escenario ideal para los festivales gratuitos que se suceden a lo largo del año.

En los diez semanas de celebración, los fan zones se mezclarán con desfiles, carreras de hidroaviones y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el horizonte, convirtiendo al verano en una temporada perfecta para explorar la ciudad, aun cuando la temperatura promedio se sitúe entre los 15 y 20 grados Celsius. El transporte público de Seattle destaca por su eficiencia y cobertura.

Con la red de King County Metro, los viajeros pueden desplazarse fácilmente en autobús, tranvía ligero y tranvía tradicional, además de contar con aplicaciones móviles como Transit Go que facilitan la compra de pasajes únicos o diarios. Gracias a esta infraestructura, resulta sencillo visitar los parques más emblemáticos, como el Volunteer Park, el Seward Park con sus playas y bosques ancestrales, y el Lake Union Park, donde el Museo de Historia e Industria exhibe la evolución industrial de la región.

El paseo marítimo a orillas de Elliott Bay ofrece vistas panorámicas de las sierras circundantes, mientras que el Overlook Walk permite observar la tradición local del lanzamiento de pescado en el mercado, una actividad que combina espectáculo gastronómico y folclore marítimo. Para los amantes del café, Seattle es un verdadero paraíso.

Desde cafeterías con métodos de preparación especializados hasta el icónico primer local del mundo, la ciudad invita a degustar una amplia variedad de granos y preparaciones que realzan la cultura del café. Los rincones artísticos como el Callejón del Chicle y la figura del troll en el barrio de Fremont añaden un toque de fantasía y curiosidad, atrayendo a visitantes interesados en el arte urbano y las leyendas locales.

Además, la presencia de clubes deportivos de renombre como los Seattle Sounders, Reign FC y los Seahawks refuerza la reputación de la ciudad como centro neurálgico del deporte norteamericano. En resumen, Seattle ofrece una combinación única de cultura, naturaleza, gastronomía y deporte, convirtiéndose en un destino imperdible para quien viaje durante el Mundial 2026 o en cualquier otra época del año





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