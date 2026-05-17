Sebás Guzmán genera controversia con duras declaraciones tras derrota y expulsión

El volante de Deportes Tolima sebás Guzmán habça hablado en rueda de prensa tras la ida de una de las semifinales de la Liga BetPlay y generado controversia.ościDebor los comentarios, desde Ñtico Nacional han respondido en redes sociales rechazando alguna insinuación.

Vengo de all y seg como es: 'picantes' declaraciones de Sebañas Guzmán tras derrota ante Nacional . El volante de Deportes Tolima habça hablado en rueda de prensa tras la ida de una de las semifinales de la Liga BetPlay y generado controversia.

Este sábado 16 de mayo se jugaban los partidos de ida de las semifinales de la Liga BetPlay. En uno de los compromisos, Ñtico Nacional logró imponerse por 1-0 frente a Deportes Tolima en el estadio Murillo Toro, juego que estuvo marcado por una controversia y expulsión





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