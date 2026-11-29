El fisioterapeuta Sebastián Botero Echeverry explica cómo mantener la salud en Antioquia durante las vacaciones evitando el sedentarismo.

Las vacaciones en Medellín y otros municipios de Antioquia suelen implicar cambios en la rutina diaria, viajes y encuentros familiares que pueden afectar los hábitos de ejercicio. Sin embargo, alejarse temporalmente de los gimnasios no significa necesariamente abandonar la condición física ni los hábitos saludables. Este periodo ofrece una oportunidad valiosa para explorar nuevas formas de actividad física al aire libre y en casa.

En lugar de ver el descanso como una pausa total, se recomienda adaptar la carga de entrenamiento para mantener el cuerpo en movimiento. Esto incluye disfrutar de espacios públicos, usar el peso corporal y comprender que la salud no depende exclusivamente de las instalaciones deportivas tradicionales.

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Opciones de ejercicio físico en Antioquia

La fisioterapia y el acondicionamiento físico en la región ofrecen múltiples alternativas para quienes buscan mantenerse activos sin depender de equipos costosos. Medellín y los diferentes municipios de Antioquia cuentan con parques, gimnasios públicos, pistas atléticas, unidades deportivas, ciclorrutas y senderos ecológicos disponibles para la comunidad.

Estas instalaciones permiten realizar actividades como trotar, montar en bicicleta o simplemente caminar, lo cual es suficiente para preservar la salud cardiovascular. Las rutinas también pueden adaptarse a espacios como casas, fincas, hoteles o cualquier lugar disponible durante los viajes, utilizando únicamente el propio peso corporal o recursos sencillos.

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Consejos de Sebastián Botero Echeverry

Sebastián Botero Echeverry, fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano, sostiene que el principal peligro no es dejar el gimnasio, sino la quietud prolongada. Como especialista en Alta Gerencia y experto en tecnologías para el tratamiento del dolor y la recuperación de deportistas, Botero Echeverry enfatiza la necesidad de cambiar de postura frecuentemente.

El profesional, fundador de Fisiolaser, advierte que pasar muchas horas en una misma posición, ya sea sentado, acostado o de pie, es perjudicial. La recomendación central es procurar estar siempre en movimiento, cambiando de posición en casa, en la finca, durante un viaje o en el hotel para evitar rigideces y problemas musculoesqueléticos.

Equipo básico y alimentación navideña

Para fortalecer los músculos sin ir a un centro deportivo, se pueden utilizar elementos sencillos como una pelota pequeña, una banda elástica de resistencia, un rodillo o una mancuerna liviana. Estos accesorios permiten realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramientos ajustados a las capacidades individuales, además de caminar por la unidad residencial o recorrer cuadras.

En diciembre, las reuniones familiares y las celebraciones suelen modificar los hábitos alimenticios, aumentando el consumo de calorías con platos típicos como la natilla y los buñuelos. Botero Echeverry recomienda disfrutar de estas comidas tradicionales pero mantenerse activo para equilibrar los excesos y evitar aumentar de peso.

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Actividades creativas y seguimiento profesional

El baile emerge como una excelente alternativa para quienes no disfrutan del deporte tradicional o ir al gimnasio. Esta actividad activa el metabolismo, ayuda a moverse y quema calorías, ofreciendo una vía divertida para incorporar movimiento a la jornada diaria. Además, los videos y clases virtuales de movilidad, yoga, entrenamiento funcional y calistenia pueden servir de apoyo desde cualquier lugar.

Es crucial elegir contenidos orientados por profesionales cualificados, cuidar la técnica y evitar movimientos que provoquen dolor. Las vacaciones no deben convertirse en una temporada de sedentarismo, sino en un tiempo para aprovechar el entorno. Como resume Sebastián Botero Echeverry, el movimiento es vida y es salud, permitiendo disfrutar del descanso sin descuidar el cuerpo.