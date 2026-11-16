Sebastián Gaviria Quintero finalista del Premio Biblioteca Narrativa con ensayo sobre paternidad

El escritor colombiano Sebastián Gaviria Quintero presenta su libro Un ruido de fondo que nunca se apaga, explorando la paternidad, la autoficción y el miedo a repetir patrones en la familia.

Sebastián Gaviria Quintero se consolida como finalista del Premio Biblioteca Narrativa, una distinción otorgada por la Universidad EAFIT que reconoce la excelencia en la creación literaria contemporánea. Este reconocimiento premia su obra más reciente, titulada Un ruido de fondo que nunca se apaga, publicada en el año 2026 por la editorial independiente Libros del fuego.

El libro se define como una colección de ensayos y crónicas que examina la experiencia de la paternidad desde una perspectiva íntima y compleja. La narrativa se construye con matices de dulzura, pero también con la profunda expresión de los miedos inherentes a convertirse en padre, especialmente el temor a repetir los patrones violentos o ausentes de figuras paternas anteriores.

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La autoficción como herramienta de reflexión colectiva

Gaviria Quintero utiliza la autoficción no como un ejercicio de narcisismo, sino como un recurso narrativo estratégico para explorar la intimidad con una intención de reflexión más amplia y colectiva. El escritor cita la influencia teórica de Vivian Gornick y su obra La situación y la historia, enfatizando la importancia de mantener una voz coherente a lo largo de los textos, incluso cuando el narrador se parece mucho al autor.

Esta aproximación le permite abordar temas políticamente cargados, como la ausencia paterna y la violencia en la intimidad, situaciones que afectan a muchas familias en Colombia. El autor busca desafiar la idea de que el yo narrativo es solo para exaltar la egoísmo personal, inspirándose en la técnica de autores como Roberto Bolaño, quien utilizó personajes como Ulises Lima o Arturo Belano para profundizar en la condición humana sin caer en la simple autocomplacencia.

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La biblioteca personal y la literatura como salvación

Una sección clave del libro, titulada Desembalo mi biblioteca, hace una referencia directa a Walter Benjamin y detalla la creación de una red de afectos mediante la acumulación de libros. Para Gaviria Quintero, este acto de atesorar textos es un retrato sentimental e intelectual que servía como puerta de escape durante un periodo de violencia familiar. Entrar en historias de terror juvenil, como la colección Escalofríos, le permitía refugiarse en otros territorios mentales cuando la realidad doméstica era opresiva.

Su historial lector inicial incluía títulos como Tintín, Astérix y El joven Indiana Jones, con los que pasaba los descansos escolares para evadir el aburrimiento. El rechazo instintivo a autores clásicos como Dostoievski y Tolstói, posiblemente vinculado a su experiencia con su padrastro, dio paso más tarde a una apertura hacia la literatura más compleja, iniciada con Mario Puzo y continuada con el boom latinoamericano y la poesía.

El miedo a repetir patrones y la figura paterna

La escritura de este libro surgió tras la noticia del embarazo de la pareja, un momento que el autor describe como un golpe emocional al confrontarse con la figura de su propio padre. Con quien lleva aproximadamente catorce años sin hablar, Gaviria Quintero buscó literatura sobre la paternidad, encontrando abundancia de textos de Kafka o Knausgård, y en el ámbito local, obras de Héctor Abad y Sara Jaramillo sobre la figura del huérfano.

No obstante, detectó una falta de literatura desde la perspectiva del padre, un espacio históricamente dominado por autoras como Rachel Cusk o Jazmina Barrera. La influencia de Andrés Neuman y Alejandro Zambra fue fundamental, especialmente la representación de la figura del padrastro como un padre simulado, lo cual le ayudó a procesar su propio legado familiar y su rol como padre presente.

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Impacto en la sociedad y el futuro editorial

El libro se presenta como un parteaguas emocional e intelectual, dedicado a su hija Celeste, y responde al miedo a la pérdida y a cometer errores graves en la crianza. Gaviria Quintero destaca la belleza de la paternidad, comenzando por la primera forma de expresión, el latido fetal, y critica la falta de preparación específica para los padres en los cursos prenatales, los cuales suelen estar diseñados exclusivamente para las madres.

Las críticas sobre la confusión entre autoficción y narcisismo no frenan su propuesta, que busca iluminar las sombras de la paternidad colombiana. La obra, que mezcla ensayo, crónica y elementos de cuento, permanece en la librería Ojo de Agua de Medellín como un testimonio necesario sobre lo que significa escribir y criar hijos en un país marcado por la ausencia paterna y la violencia estructural.