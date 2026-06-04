Sebastián Montoya afronta nuevo desafío en Fórmula 2 y calienta motores para el GP de Mónaco

El Campeonato de Fórmula 2 de la FIA inicia su gira europea de primavera-verano en Mónaco, donde el piloto colombiano Sebastián Montoya busca seguir sumando puntos y mantenerse en la lucha por el campeonato. El circuito de Mónaco, uno de los más exigentes del calendario, pondrá a prueba a los pilotos en una carrera que promete emociones y adelantamientos.

El Campeonato de Fórmula 2 de la FIA inicia su gira europea de primavera-verano, compuesta por ocho rondas, que comenzará este fin de semana en Mónaco.

En este escenario, el piloto colombiano Sebastián Montoya afronta un nuevo desafío y calienta motores para el Gran Premio de Mónaco. Montoya, quien logró una destacada remontada en la carrera principal en Montreal, pasando del puesto 18 al cuarto lugar, llega a Mónaco con gran confianza.

El circuito de Mónaco, considerado el circuito urbano por excelencia, se diferencia de los trazados modernos por su estrechez, corta longitud y la ausencia de zonas de escape, lo que eleva el nivel de exigencia. La actividad en el Principado comienza el jueves con la primera práctica, continuará el viernes con la clasificación, el sábado con la carrera sprint y finalizará el domingo con la carrera principal, programadas a 30 y 42 vueltas, respectivamente.

Montoya, quien ya sabe lo que es subir al podio en el Principado, tras lograr el tercer lugar en la carrera principal de 2025, está listo para dar lo mejor de sí en este nuevo desafío





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sebastián Montoya Fórmula 2 GP De Mónaco Campeonato De Fórmula 2 Circuito De Mónaco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Junior vs Atlético Nacional: Clásico colombiano que define el campeonatoEl equipo dirigido por Alfredo Arias busca su primer título del año en una final que enfrenta a dos de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

Read more »

Acuacar responde tras anuncio de Dumek Turbay de romper relaciones con VeoliaEl gerente de Aguas de Cartagena, John Montoya, se refirió al anuncio hecho por el alcalde Dumek Turbay. También habló de los racionamientos.

Read more »

Video: Sicario acabó con Sebastián Brito: en 17 días se iba a graduar de abogadoHacía la judicatura en la Personería de Riohacha, La Guajira, donde era muy querido y ahora pide justicia.

Read more »

María Valentina Montoya desapareció en el municipio de CopacabanaLa desaparición ocurrió el 1 de junio en el Barrio Tobón Quintero

Read more »