El colombiano Sebastián Montoya se une a DAMS Lucas Oil para la ronda de Catar en noviembre 2026, buscando subir en la clasificación de Fórmula 2 antes de su temporada completa en 2027.

El piloto colombiano de 21 años de edad, Sebastián Montoya, tiene programado su debut oficial con la escudería DAMS Lucas Oil en el próximo Gran Premio de Catar, un evento de la categoría intermedia del automovilismo de velocidad que se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de noviembre de 2026.

Desplazamiento de pilotos abre vacante

El adelanto en la fecha de debut de Montoya fue posible gracias a los movimientos de roster que se gestaron en la Fórmula 2, específicamente la salida del piloto Colton Herta de esta serie y la llegada de Roman Bilinski a Hitech, lo cual dejó disponible la silla del DAMS Lucas Oil para la temporada 2026.

Also read 'Montoya sí trabaja': el legado de un alcalde que dejó huella en Bucaramanga

DAMS Lucas Oil apuesta por el futuro

La escudería francesa identifica a Montoya como uno de los pilotos del futuro más consolidados en la actualidad, con el objetivo de que su rendimiento durante las dos últimas carreras de la temporada actual y el curso completo de 2027 lo acerque a su meta principal de alcanzar la Fórmula Uno.

Advertisement

Cambio estratégico contra Prema Racing

Actualmente, Sebastián Montoya ocupa la decimoséptima posición en la tabla general del Mundial de Fórmula 2, un estatus vinculado en parte a su participación con Prema Racing desde 2025, una escudería que finaliza penúltima en una competición de 11 equipos, mientras que DAMS Lucas Oil se encuentra en la quinta casilla del mundial de constructores.

Ruta deportiva rumbo a Abu Dabi 2026

El colombiano ya se prepara para la gira por el Oriente Medio, que incluye el Gran Premio de Catar en Lusail y el evento final en Yas Marina, con la intención de reafirmar su posición en la clasificación antes de su campaña a tiempo completo con el equipo en 2027, despejando dudas por conflictos regionales previos.