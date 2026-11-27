Sebastián Vega es eliminado del reality show tras presentar un plato insuficiente. Conoce la lista completa de los 8 finalistas y el impacto en la competencia.

El jueves 26 de noviembre, Sebastián Vega fue despedido de MasterChef Celebrity Colombia 2026 tras la evaluación de su preparación, lo que permitió definir oficialmente el Top 8 de la temporada en disputa. Su salida del programa cierra un ciclo para el concursante, quien ya había enfrentado una eliminación previa en septiembre, pero esta vez no existe la posibilidad de reintegro mediante retos adicionales.

Detalle del plato y evaluación del jurado

El actor interpretó un arroz frito con inspiración tailandesa que resultó ser la pieza central de su eliminación. Para su elaboración, utilizó ingredientes específicos como arroz basmati, huevo batido, salsa de soya, aceite de sésamo, cilantro, albahaca y camarones. La chef Belén Alonso fue crítica con la presentación, señalando que el recipiente utilizado no favorecía al plato y que existían desproporciones entre los ingredientes.

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El jurado también analizó la complejidad técnica de la receta presentada por Vega. Jorge Rausch reconoció el sabor del arroz, pero calificó la preparación como demasiado sencilla para un momento de eliminación tan crucial. Nicolás de Zubiría compartió esta opinión sobre la simplicidad, aunque admitió que el resultado final era agradable al paladar.

Confirmación de los participantes restantes en competencia

La eliminación de Sebastián Vega deja conformado un grupo de ocho famosos que continúan luchando por el título. Marcela Carvajal, Emmanuel Restrepo, Emiro Navarro, Robert Farah, Sebastián Villalobos, Pautips, Julieta Piñeres y Tuto Patiño son los nombres que aparecen en la lista oficial de sobrevivientes.

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Tres de estos participantes ya tenían asegurado su cupo antes del reto de eliminación. Marcela Carvajal fue la primera en lograrlo, recibiendo comentarios favorables de los chefs. Emmanuel Restrepo se destacaron con una preparación de masa madre, mientras que Emiro Navarro salvó su posición gracias a un ceviche sobresaliente en el reto de salvación.

Situación de riesgo y ausencia de Tuto Patiño

Antes del desenlace final, otros seis famosos enfrentaron presión para seguir en el programa. Robert Farah, Sebastián Villalobos y Pautips lograron salvarse, mientras que Julieta Piñeres y Sebastián Vega quedaron frente al jurado para la decisión final. La situación de Tuto Patiño permanece incierta, ya que no ha regresado a las grabaciones debido a una lesión de salud.

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha específica para el regreso de Patiño a la cocina. Su ausencia y estado de salud son factores externos que complican la dinámica del grupo, aunque su nombre permanece formalmente en el Top 8 mientras el programa determina los próximos pasos a seguir con su participación.

Impacto en la etapa final y reacciones en redes

Con el Top 8 definido, la competencia entra en su etapa más exigente, donde cada error en la cocina puede costar la posibilidad de llegar a la gran final. La presión sobre los participantes restantes es máxima, ya que las posibilidades de fallo se reducen considerablemente a medida que avanzan los desafíos culinarios.

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Sebastián Vega reaccionó a su salida a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido durante la competencia. El actor compartió una broma con sus seguidores sobre su posible futuro retorno, declarando que no sabía si llorarían de nuevo si volvía, lo que indica un tono desenfadado frente a su despedida definitiva del reality show.