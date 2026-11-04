Sebastián Viera y el historial de entrenadores que no clasificaron a las finales en Junior

Análisis del desempeño de Sebastián Viera y el listado histórico de técnicos en Junior que, a pesar de buenos números, no lograron llegar a las finales del torneo colombiano.

Sebastián Viera es el último entrenador en sumarse a la lista de técnicos que llegaron a Junior durante el desarrollo de un torneo y no lograron clasificar al equipo para la fase final de las finales. Esta situación ocurre a pesar de que el equipo contó con los partidos necesarios y un calendario favorable para alcanzar dicho objetivo durante la competencia.

Desempeño actual y posición de Viera

El director técnico santandereano ha dirigido 12 partidos a cargo de Junior. El balance de sus resultados incluye 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Al momento de tomar el mando, el equipo se encontraba en el puesto 17 con apenas dos puntos en la tabla de posiciones. Actualmente, Viera ha logrado colocar al equipo en la decimosexta posición con un total de 16 unidades acumuladas.

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Contexto de la clasificación a los octavos

La lucha por los cuatro cupos disponibles en los cuadrangulares semifinales es altamente competitiva. En este momento, Nacional, Cali, Bucaramanga, Medellín y Águilas Doradas se mantienen dentro del grupo de los ocho mejores equipos. Sin embargo, la clasificación final no está cerrada.

Existen cuatro equipos situados por encima de Junior pero fuera de los primeros cuatro lugares. Estos son Internacional en la duodécima posición con 12 puntos, Llaneros en el decimotercer lugar, Alianza Valledupar en el decimocuarto y Pereira en el decimoquinto. Esta configuración mantiene la presión sobre el equipo de Barranquilla.

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Situación de los equipos en la parte baja

Tres equipos se encuentran eliminados y debajo de Junior en la tabla. Boyacá Chicó ocupa el decimoséptimo lugar, Jaguares el decimoctavo y Fortaleza el decimonoveno. De estos, dos ya están prácticamente en la zona de descenso: Jaguares y Boyacá Chicó. Los próximos enfrentamientos de Junior incluyen un partido contra Pasto, conocido como el colero, y otro contra Cúcuta, que se ubica en el undécimo lugar con una remota oportunidad de clasificar.

Historial de entrenadores sin clasificación final

Sebastián Viera se une a un grupo selecto de directores técnicos que dirigieron a Junior en plena temporada y no pudieron llevarlo a las finales. Un ejemplo reciente es otro santandereano que llegó al equipo en octava posición con 25 puntos. Bajo su mando, Junior ganó 6 partidos, empató 2 y perdió 4.

Este técnico estuvo cerca de pasar a la final, pero una derrota 1-0 ante el Medellín en la última fecha de los cuadrangulares echó por tierra esa posibilidad. En su caso, clasificó quinto con 29 puntos. De los 8 partidos que dirigió, el balance fue de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

Otros técnicos destacados en el historial

Otro ejemplo notable es el caso de un técnico que dirigió la selección de Costa Rica y también pasó por Junior. Terminó primero del todos contra todos con 31 puntos. Su registro incluye 15 partidos dirigidos, con 7 victorias, 6 empates y 2 pérdidas. Este profesional reemplazó a Comesaña y clasificó sexto con 33 puntos.

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El registro de Comesaña incluye 12 partidos, con 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Otro caso es el de un técnico que arrancó en el segundo semestre de 2021, reemplazando a Luis Amaranto Perea. Dirigió 15 partidos con 7 victorias, 6 empates y 2 derrotas, clasificando cuarto con 33 puntos.

Impacto en la directiva y próximos pasos

Hubo dos técnicos que, cuando asumieron en Junior, el equipo ya estaba dentro de los ocho primeros y lograron mantenerlo en ese grupo. Uno de ellos metió al Junior en la final que perdió por penales ante Nacional. En el primer semestre de 2018, se sustituyó a un entrenador cuyo sucesor, en el segundo semestre de 2024, reemplazó a Arturo Reyes.

Arturo Reyes dejó al Junior en el sexto lugar de la tabla antes de irse. El venezolano que lo reemplazó dirigió 12 partidos, de los cuales ganó 6, empató 4 y perdió 2. Clasificó sexto con 31 puntos. Las eliminaciones en Junior se pagan a un alto precio. Por este motivo, cada día se suman más nombres de candidatos para ocupar el cargo de Sebastián Viera.