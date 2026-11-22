Sebastián Villa agradeció a Dios tras la victoria 0-2 de Boca Juniors sobre Atlético Mineiro en Barranquilla, consolidando el tercer título consecutivo en la Copa Sudamericana.

El delantero colombiano Sebastián Villa expresó su profunda gratitud divina tras la conquista del tricampeonato de Boca Juniors en la Copa Sudamericana. Villa afirmó que le daba "gracias a Dios" este sábado por la victoria obtenida contra el Atlético Mineiro con un marcador de 0-2 en la final disputada en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Victoria histórica de Boca Juniors ante Atlético Mineiro

Boca Juniors se impuso 0-2 al Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, disputada en Barranquilla. El jugador del Xeneize declaró que el título conseguido es algo muy grande para la institución y que ganar la Copa Sudamericana 2026 representa un éxito muy importante para su carrera profesional.

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La victoria consolidó el tercer título consecutivo de Boca Juniors en este certamen. El atacante resaltó que le alegraba haber obtenido el trofeo en casa, destacando que pudo realizar un buen partido gracias a la ayuda de sus compañeros de equipo.

Goles y asistencia clave en el tricampeonato

El delantero colombiano fue asistente de Miguel Merentiel para el segundo tanto del partido, gol que selló el tricampeonato del Xeneize en este certamen. Villa subrayó que el éxito del equipo fue el resultado del trabajo colectivo y la ayuda mutua durante la competición.

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La actuación de Sebastián Villa en la final fue fundamental para asegurar la victoria frente al Atlético Mineiro. Su contribución con la asistencia para el segundo gol demostró su vitalidad y capacidad de juego en el momento decisivo del encuentro.

Celebraciones en Argentina y reacciones del rival

Miles de aficionados celebraron en Argentina la tercera Copa Sudamericana de Boca Juniors tras la confirmación del triunfo. La alegría de la hinchada argentina reflejó la magnitud del logro deportivo alcanzado por el club de La Boca en el fútbol sudamericano.

Por parte del equipo perdedor, se registraron comentarios sobre la actuación durante el partido. Domínguez afirmó que perdieron porque entraron nerviosos y que Boca Juniors hizo todo de forma natural, destacando la superioridad y comodidad del equipo campeón en la final.