Sebastián Villa, jugador en la prelista de jugadores del mundial 2026, tuvo casos de violencia de género en su pasado.

La inclusión de Sebastián Villa en la prelista de jugadores del mundial 2026 generó polémica debido a los casos de violencia de género que ya precluyó y que paidó condena. El Director Técnico Néstor Lorenzo pidió una segunda oportunidad.

Los testimonios por violencia de género contra el jugador Sebastián Villa que desataron polémica tras su inclusión en listado para el Mundial Uno de los casos ya precluyó y por otro pagó condena.

El Director Técnico Néstor Lorenzo pidió una segunda oportunidad. Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, y Sebastián Villa, quien aparece en la prelista de jugadores del mundial 2026.de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para disputar el mundial de fútbol de este año, tuvo varias sorpresas. Actual delantero del club Independiente Rivadavia, de Argentina, quien fue condenado en ese país por violencia de género en 2023





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Violencia De Género Sebasién Villa Lista De Jugadores Del Mundial 2026 Director Técnico De La Selección Colombia Decisiones Formales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Confirmado: Shakira, Madonna y BTS estarán en el halftime del Mundial 2026La FIFA sorprendió al anunciar que en esta edición del Mundial el espectáculo de medio tiempo contará con BTS, Madonna y Shakira.

Read more »

Shakira confirma su participación en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026La cantante colombiana Shakira ha sido confirmada como parte del cartel del primer show de medio tiempo que tendrá la final del certamen, que tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Read more »

BTS en el Mundial 2026: la primera agrupación de Kpop en llegar a la FIFAEl grupo surcoreano hará historia al liderar el primer halftime show de una final mundialista, un evento que promete transformar la experiencia del fútbol global.

Read more »

Sebastián Villa y su polémico llamado a la preilsta de la Selección Colombia al Mundial 2026La publicación de la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026 generó controversia por la aparición de Sebastián Villa, futbolista que había sido resistido por parte de la afición.

Read more »