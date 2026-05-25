Sebastián Villa no estará en el Mundial 2026: técnico Néstor Lorenzo excluyó al delantero por antecedentes judiciales y no haber integrado el proceso clasificatorio

El extremo Sebastián Villa no estará con la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de semanas de debate tras conocerse su presencia en la prelista de 55 jugadores. La decisión del técnico Néstor Lorenzo excluyó al jugador de Independiente Rivadavia de la convocatoria final de 26 futbolistas, por motivos de antecedentes judiciales y no haber integrado el proceso clasificatorio.

Aunque el extremo Sebastián Villa figuraba en la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia , finalmente Néstor Lorenzo decidió no incluirlo entre los 26.

El extremo no estará con la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de semanas de debate tras conocerse su presencia en la prelista de 55 jugadores, el técnico Néstor Lorenzo decidió excluir al jugador de Independiente Rivadavia de la convocatoria final de 26 futbolistas. La decisión evitó una polémica creciente alrededor del jugador, marcado por antecedentes judiciales y por no haber integrado el proceso habitual del combinado nacional durante el ciclo del entrenador argentino





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sebastián Villa Mundial 2026 Selección Colombia Néstor Lorenzo Antecedentes Judiciales No Haber Integrado El Proceso Clasificatorio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán cambiará su sede del Mundial 2026: se concentrará en Tijuana para evitar trabas de visadoLa Fifa autorizó la solicitud de la federación iraní, que inicialmente planeaba establecerse en Tucson, Estados Unidos.

Read more »

David Ospina confiado en su lugar en el Mundial 2026 en Colombia y despedirse con NacionalDavid Ospina está seguro de su papel en el Mundial 2026 de Colombia y será uno de los líderes clave. Después de la Copa del Mundo de la CAN 2022, la selección se reunirá en Bogotá a principios de junio para iniciar oficialmente la concentración. El arquero despidió a Nacional y los hinchas en Figueres.

Read more »

David Ospina despide a Atlético Nacional y prepara viaje a Mundial 2026Ex-portero de Nacional se despidió durante la semifinal de Liga BetPlay y se alista para la Copa Mundial 2026.|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|Reciba noticias en su correo electrónico según sus intereses |Regístrate en nuestros boletines y recoja las últimas noticias, coberturas y análisis en su dispositivo

Read more »

La BBC y otros medios consideran no transmitir el show de entretiempo del Mundial 2026La BBC y otros medios de comunicación estarían analizando la posibilidad de no transmitir el show de entretiempo del Mundial 2026, en favor de hablar de fútbol y dejar a un lado la farándula.

Read more »