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Sebastián Villa no estará en el Mundial 2026: técnico Néstor Lorenzo excluyó al delantero por antecedentes judiciales y no haber integrado el proceso clasificatorio

Fútbol News

Sebastián Villa no estará en el Mundial 2026: técnico Néstor Lorenzo excluyó al delantero por antecedentes judiciales y no haber integrado el proceso clasificatorio
Sebastián VillaMundial 2026Selección Colombia
📆5/25/2026 8:46 PM
📰ElUniversalCtg
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El extremo Sebastián Villa no estará con la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de semanas de debate tras conocerse su presencia en la prelista de 55 jugadores. La decisión del técnico Néstor Lorenzo excluyó al jugador de Independiente Rivadavia de la convocatoria final de 26 futbolistas, por motivos de antecedentes judiciales y no haber integrado el proceso clasificatorio.

Aunque el extremo Sebastián Villa figuraba en la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia , finalmente Néstor Lorenzo decidió no incluirlo entre los 26.

El extremo no estará con la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de semanas de debate tras conocerse su presencia en la prelista de 55 jugadores, el técnico Néstor Lorenzo decidió excluir al jugador de Independiente Rivadavia de la convocatoria final de 26 futbolistas. La decisión evitó una polémica creciente alrededor del jugador, marcado por antecedentes judiciales y por no haber integrado el proceso habitual del combinado nacional durante el ciclo del entrenador argentino

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Sebastián Villa Mundial 2026 Selección Colombia Néstor Lorenzo Antecedentes Judiciales No Haber Integrado El Proceso Clasificatorio

 

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