El delantero de Boca Juniors busca su retorno a la Selección Colombia. Villa reconoce errores y pide empatía tras conquistar la Copa Sudamericana con el Xeneize.

Sebastián Villa ha intensificado su campaña para regresar a la Selección Colombia, aprovechando su destacado rendimiento actual con Boca Juniors. El delantero colombiano se ha referido públicamente a sus deseos de vestir la camiseta nacional en medio de la euforia generada por el reciente título de la Copa Sudamericana. Durante una entrevista concedida el jueves al programa Blog Deportivo de Blu Radio, el futbolista buscó aclarar rumores y restablecer su imagen pública. Su declaración llega un momento crucial donde su actividad deportiva podría influir en las decisiones de la dirección técnica del combinado nacional.

Emoción y orgullo tras la gloria en Barranquilla

La reciente consagración de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana, disputada en Barranquilla, sirvió como telón de fondo para una reflexión profunda del atacante. El equipo argentino venció 2-0 al Atlético Mineiro, asegurando el trofeo continental con Villa como figura clave. En ese escenario, las lágrimas de Villa durante el himno nacional capturaron la atención de la afición y los medios, generando un debate sobre sus sentimientos patrióticos. Él aseguró que esa emoción fue genuina y estuvo ligada al orgullo de representar a Colombia en suelo natal.

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Villa explicó que escuchar el himno le recordó los momentos vividos cuando cantaba con la Selección Colombia en el pasado. Para él, esta etapa en Boca es una oportunidad invaluable que no desea desaprovechar. El delantero manifestó su amor por su país y su deseo de ver a Colombia en lo más alto del fútbol internacional. Sus palabras buscan conectar con la identidad nacional y demostrar que su compromiso con la camiseta tricolor permanece intacto.

Llamado a la empatía y aclaración de rumores

El futbolista reconoció abiertamente haber cometido errores en el pasado, pero insistió en que muchas de las versiones publicadas sobre su vida personal no reflejan la realidad. Proveniente de una familia de escasos recursos, Villa enfatizó su nobleza y sus intenciones siempre dirigidas al bienestar de su madre. Hizo un llamado directo a la empatía, argumentando que todas las personas merecen una segunda oportunidad para corregir el rumbo. Su narrativa se centra en desmentir la imagen negativa que algunos sectores de la opinión pública le han atribuido.

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Para quienes mantienen una percepción negativa, el delantero lanzó un desafío personal. Invitó a las personas que no lo conocen bien a sentarse a tomar un café con él, asegurando que en media hora recibiría disculpas por los prejuicios formados. Esta declaración busca humanizar su figura y demostrar su carácter a través de la interacción directa. Villa espera que esta muestra de transparencia ayude a limpiar su nombre y abrir las puertas de la selección.

El respaldo de Ramón Jesurún y la FECF

Una pieza clave en su estrategia de retorno es el apoyo explícito de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Jesurún ha calificado a Villa como un "jugadorazo", destacando sus condiciones técnicas y su valía para el equipo nacional. Villa recordó que tuvo un gesto sincero con el dirigente durante la celebración y la entrega de medallas en la final sudamericana. Considera que las palabras de Jesurún representan una señal positiva en medio de su ansiado regreso al combinado.

El encuentro entre ambos simboliza una reconciliación parcial dentro del entorno del fútbol colombiano. Villa valoró la sinceridad de Jesurún, reiterando que los errores del pasado no deben impedir el reconocimiento del talento actual. Este respaldo institucional es crucial, ya que la Federación tiene la autoridad para facilitar su convocación. La alianza entre el jugador y la dirigencia podría ser el catalizador necesario para su inclusión en los futuros planes de la selección.

Contactos con Néstor Lorenzo y Álvaro Montero

El delantero mantuvo la última comunicación con el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, durante una conferencia de prensa una semana antes del Mundial. En aquella ocasión, el entrenador le transmitió confianza y le instó a continuar trabajando con determinación. Este contacto previo sugiere que la puerta no está completamente cerrada por parte de la dirección técnica. Villa espera que su desempeño en Boca sea el factor definitivo para reactivar esa confianza.

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Además, ha mantenido contacto constante con el arquero Álvaro Montero, quien le ha dado consejos para trabajar con tranquilidad. Montero ha sido un canal de apoyo, recordándole que lo que se dijo en el pasado no corresponde con su verdadera identidad. Villa afirma seguir respondiendo en su club y trabajando duro para demostrar su valía. La selección de Montero como confidente refuerza la idea de que hay vínculos internos favorables a su regreso.

El impacto de Boca Juniors en su carrera

La trayectoria reciente de Villa incluye una etapa en Independiente Rivadavia, en Mendoza, entre 2024 y 2026. Allí vivió momentos difíciles, recibió apoyo cuando otros le cerraron puertas y vio nacer a su hija. El agradecimiento a esa ciudad y al club fue explícito en sus declaraciones. Sin embargo, la decisión de mudarse a Boca Juniors fue estratégica; buscaba cambiar su imagen y demostrar que las versiones negativas eran falsas. La magnitud del club argentino le permite alcanzar visibilidad global.

Para Villa, estar en Boca es un sueño cumplido y una obligación de ganar. El ambiente del club, siempre orientado a la victoria, se alinea con su deseo de recuperar el protagonismo perdido. Su rendimiento actual lo mantiene en el radar de la Selección, aunque la decisión final recae en los evaluadores. Villa concluye que para él la Selección lo es todo, y sigue remándola con la esperanza de que la oportunidad llegue pronto. Su narrativa es clara: está listo para demostrar quién es realmente.