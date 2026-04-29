Sebastian Sawe rompe la barrera de las dos horas en la Maratón de Londres y predice más récords

El corredor keniata Sebastian Sawe hizo historia al convertirse en el primer atleta en completar una maratón en menos de dos horas. Su hazaña, junto a la del etíope Yomif Kejelcha, marca un antes y después en el atletismo. Sawe, entrenado en el exclusivo club 2Running, cree que su récord será superado pronto por otros talentos como Jhon Korir y Jacob Kiplimo.

Días después de su hazaña, el récord de Sebastian Sawe en la Maratón de Londres sigue generando asombro en el mundo del atletismo. El corredor keniata de 31 años hizo historia al convertirse en el primer atleta en completar una maratón en menos de dos horas, con un tiempo oficial de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

Su velocidad promedio superó los 20 kilómetros por hora, y cada kilómetro lo recorrió en solo 2 minutos y 49 segundos, un ritmo que desafía los límites de la resistencia humana. Sin embargo, lo más impactante fueron los detalles de su rendimiento: los primeros 5 kilómetros los cubrió en 14 minutos y 14 segundos, mientras que la media maratón (21 kilómetros) la completó en una hora y 29 segundos, aunque aún lejos del récord de Kiplimo en Barcelona (56:42).

Pero fue en la segunda mitad de la carrera donde Sawe demostró su grandeza, corriendo los últimos 21 kilómetros en 59 minutos y un segundo, a pesar del desgaste acumulado. Este logro histórico, que supera incluso la legendaria hazaña de Filípedes en el 490 a. C., no solo fue alcanzado por Sawe, sino también por el etíope Yomif Kejelcha, quien terminó en 1:59:41.

Ambos son parte de un exclusivo sistema de entrenamiento dirigido por el italiano Claudio Berardelli, que combina rutinas de hasta 241 kilómetros semanales en zonas de alta altitud con una vida disciplinada y libre de distracciones. El club 2Running, donde se entrenan los mejores atletas del mundo, es el escenario donde Sawe perfecciona su técnica.

Tras su récord, el keniata predijo que su marca sería solo el comienzo de una nueva era en el atletismo, asegurando que otros corredores, como su compatriota Jhon Korir (ganador de la Maratón de Boston) y Jacob Kiplimo, podrían batir su tiempo pronto. En una entrevista viral, Sawe declaró: 'Hay muchos jóvenes que corren más rápido que ayer, y espero que para fin de año veamos un nuevo récord en la maratón. Todo es posible, y yo lo sé'.

Su confianza refleja la evolución del deporte, donde los límites parecen redefinirse constantemente





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