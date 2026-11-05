Secretaría de Movilidad de Medellín sanciona a conductores de motocicletas por invadir andenes

La Secretaría de Movilidad de Medellín multó a más de mil motociclistas en 2026 por circular en aceras. Las sanciones alcanzan 1.266.000 pesos y buscan proteger a peatones.

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha impuesto más de mil comparendos a conductores de motocicletas durante lo que va del año 2026. Esta cifra se debe principalmente a infracciones por circular con estos vehículos por zonas restringidas como andenes y aceras. Las multas pueden alcanzar los 1.266.000 pesos más gastos administrativos.

Operativo reciente contra uso indebido

El secretario distrital de Movilidad, Pablo Ruiz, declaró que no se permitirán estas malas prácticas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Durante un operativo realizado este miércoles en varios barrios, se desplegaron 50 agentes de su dependencia. En total fueron 23 intervenciones en las cuales se impusieron 73 partes por circular con motos por espacios destinados a la locomoción exclusiva de personas. Se incluyeron puentes peatonales y aceras en las zonas fiscalizadas.

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Estadísticas y sanciones económicas

Pablo Ruiz informó que en las acciones de control ejecutadas en los diez meses largos de 2026 los funcionarios hicieron un total de 170 intervenciones. De estas acciones, se detectaron 1.046 infracciones y se inmovilizaron 15 motos por infringir las normas vigentes. Las sanciones económicas por esta causa llegan hasta 1.266.000 pesos. Esta cantidad se complementa con los gastos administrativos que implican la diligencia de pago correspondiente.

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Fenómeno de las "rodadas" ilegales

Las infracciones de motos se han convertido en un fenómeno difícil de controlar en la capital antioqueña. Durante la noche de Halloween, se observaron desfiles de hasta 30 motos con conductores y pasajeros disfrazados. Muchos no usaban casco, incumpliendo otras normas de tránsito e, incluso, algunos circulaban bajo el efecto de bebidas alcohólicas. En el pasado 31 de octubre, operativos contra las llamadas rodadas o caravanas ilegales inmovilizaron 536 vehículos.

Impacto en la seguridad ciudadana

De los vehículos inmovilizados el 31 de octubre, 504 correspondieron a motocicletas. El operativo de Halloween dejó más de 2.100 comparendos y 536 vehículos inmovilizados. Estas maniobras se han vuelto constantes, especialmente por domiciliarios motorizados que ponen en peligro a terceras personas solo por ahorrarse unos minutos. Las autoridades enfatizan que estas prácticas afectan especialmente a adultos mayores, mujeres y niños en sus desplazamientos diarios por la ciudad.