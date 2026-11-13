Secretaría de Seguridad de Bogotá interviene puente en Bosque Izquierdo para recuperar espacio público

La Secretaría de Seguridad de Bogotá intervino el puente de la Avenida Circunvalar con calle 26 en Bosque Izquierdo, atendiendo a 15 habitantes de calle y recuperando un sector antes inseguro y deteriorado por vecinos.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá ejecutó una operación integral bajo el puente de la Avenida Circunvalar con calle 26, ubicado en el sector de Bosque Izquierdo, para recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de la comunidad. Esta intervención respondió a múltiples quejas vecinales sobre deterioro ambiental y problemas de orden público que afectaban la convivencia en la zona.

Operación conjunta recupera espacio público deteriorado

El sector identificado como un punto crítico de inseguridad al oriente de la capital albergaba a hasta 60 habitantes de calle durante la noche, lo que generaba acumulación de residuos, malos olores y presencia de roedores. La intervención fue realizada de manera coordinada por la Secretaría de Seguridad junto a la UAESP, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Secretaría de Integración Social para atender la emergencia social y ambiental.

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Durante la operación se logró recuperar la normalidad del espacio público y se atendió directamente a 15 personas mediante la oferta institucional disponible. Esta acción concreta permitió desalojar el lugar de las condiciones insalubres que habían motivado a numerosos residentes a evitar el tránsito por esa vía, considerando el entorno extremadamente riesgoso, especialmente durante las horas nocturnas.

Gestores del Orden mantienen vigilancia permanente

Como parte fundamental de la estrategia distrital, los nuevos Gestores del Orden establecieron una presencia permanente en el sector para prevenir la reaparición de los problemas de convivencia reportados anteriormente. Estas figuras operan realizando recorridos ininterrumpidos durante el día, la noche y la madrugada, asegurando que las condiciones logradas mediante la intervención no se pierdan con el paso del tiempo.

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Cuando identifican nuevos intentos de establecer permanencia en el lugar, los gestores intervienen inmediatamente para orientar a las personas afectadas y derivarlas a los canales correspondientes. Estas acciones preventivas buscan evitar que el deterioro ambiental y social retorne, manteniendo la seguridad y la limpieza del entorno como prioridad para los vecinos de Bosque Izquierdo.

Impacto en la convivencia y seguridad vecinal

Antes de la intervención, el lugar se había convertido en un dolor de cabeza para los residentes debido a la presencia de personas que separaban materiales con fines de reciclaje extraídos de bolsas de basura de los alrededores. Además, el sitio era utilizado como baño público por parte de los ocupantes temporales, lo que agravaba significativamente las condiciones de insalubridad y afectaba la calidad de vida de quienes vivían en las inmediaciones.

Según reportes locales, una habitante del sector destacó que la recuperación del espacio bajo el puente ha permitido caminar por la zona con mayor tranquilidad y seguridad. La comunidad valora positivamente la continuidad de las acciones emprendidas por las autoridades distritales, las cuales se suman a otras iniciativas ya en curso en el centro y el oriente de Bogotá para mejorar el bienestar colectivo.

Seguimiento institucional para evitar reincidencia

Las entidades del Distrito continúan trabajando de manera articulada en la oferta institucional para los habitantes de calle, asegurando que las soluciones sean sostenibles a largo plazo. La Secretaría de Seguridad reafirma su compromiso con la protección del espacio público y la atención de las situaciones que afectan la convivencia ciudadana en toda la capital.

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La recuperación de este punto específico representa un paso adelante en la estrategia integral de la ciudad para mejorar la seguridad y la convivencia de los transeúntes. Los vecinos de Bosque Izquierdo pueden ahora utilizar el área con mayor confianza, sabiendo que existe un monitoreo constante por parte de los Gestores del Orden y el apoyo técnico de las secretarías involucradas.