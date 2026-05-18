Secretaria de Gobierno del Meta: Exalcalde y exsecretario de la campaña de De la Espriella asesinados en Cubarral, Meta

Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, habló sobre el asesinato del exalcalde Rogers Mauricio Devia y el exsecretario Fabián Cardona, miembros de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, ocurrido el pasado 16 de mayo. La Gobernación del departamento ha ofrecido 100 millones de pesos como recompensa por información que permita esclarecer estos hechos.

En diálogo con Caracol Radio, Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta , habló a propósito del asesinato del exalcalde Rogers Mauricio Devia y el exsecretario Fabián Cardona, miembros de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, ocurrido el pasado 16 de mayo.

Devia era coordinador de la campaña presidencial de De la Espriella en Cubarral, Meta, mientras que Cardona fue secretario de Gobierno de ese municipio. Por información que permita esclarecer estos hechos, la Gobernación del departamento ha ofrecido 100 millones de pesos como recompensa. Al respecto, Lizcano precisó que el crimen ocurrió hacia las 8:00 de la noche, cuando las víctimas se transportaban en moto: "Venían hacer un trabajo precisamente para la campaña de Abelardo de la Espriella (...

) en una vía principal, más o menos a dos kilómetros de una zona llamada María Auxiliadora, fueron ultimados". También reveló que, en un principio, se creyó que este hecho fue un accidente, pues "hace más de tres años no ocurría un homicidio en esta zona, que hoy en día es muy tranquila".

En cuanto a las hipótesis que se manejan en medio de la investigación, Lizcano mencionó que Devia trabajó en la Corporación Autónoma Regional (CAR): "Ahora no hay un responsable, claro, se está trabajando todo el tema de tecnología, huellas, testimonios (... ) los líderes y trabajadores de temas ambientales también muchos riesgos, pero la campaña política hay que tenerla dentro de las hipótesis". Escucha el audi





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