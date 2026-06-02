Secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., causa polémica al ser mordido por una serpiente mientras las capturaba descalzo

Un video viral muestra a Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de EE.UU., capturando serpientes con las manos, descalzo y en traje formal, siendo mordido. El incidente desata críticas y revive su historial de excentricidades con animales.

Robert F. Kennedy Jr. , el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, ha vuelto a acaparar la atención mediática y de las redes sociales, pero no por sus política s sanitarias, sino por un insólito video en el que aparece capturando serpientes con sus propias manos, descalzo y vestido de forma formal.

Las imágenes, grabadas en la residencia de Mehmet Oz, el conocido médico televisivo y actual administrador de Medicare y Medicaid, muestran a Kennedy sujetando dos ejemplares de serpiente corredora negra (Coluber constrictor priapus), una subespecie no venenosa pero rápida y ágil, mientras su esposa, la actriz Cheryl Hines, le pide precaución desde fuera de cámara y Oz comenta entre risas que los reptiles estaban apareándose justo antes de la captura. El video, de 49 segundos, se ha vuelto viral rápidamente.

En un momento dado, una de las serpientes logra girarse y muerde a Kennedy en la mano izquierda, aunque afortunadamente no le causó heridas de gravedad. Este episodio ha desatado un intenso debate sobre la conducta del funcionario encargado de la salud pública en Estados Unidos, con expertos advirtiendo sobre los riesgos de manipular animales salvajes sin la preparación adecuada.

La escena, que muchos consideran temeraria, contrasta con la responsabilidad que implica su cargo y ha generado críticas tanto en redes sociales como entre especialistas en manejo de fauna. Sin embargo, este no es un hecho aislado en la vida de Robert F. Kennedy Jr. El sobrino del expresidente John F. Kennedy arrastra un largo y perturbador historial de incidentes con animales.

En 2014, reveló que había recogido el cadáver de un oso bebé en una carretera con la intención de comérselo, pero cambió de parecer y lo abandonó en Central Park, colocando una bicicleta encima para simular un atropello, lo que generó un misterio policial que duró meses. En 2001, una biografía autorizada sacó a la luz que había mutilado el pene de un mapache encontrado muerto al costado de una autopista en Nueva York.

Y en la década de 1990, según relató su propia hija, utilizó una motosierra para decapitar el cuerpo de una ballena varada en las playas de Massachusetts, luego amarró la cabeza al techo de su furgoneta y la transportó durante horas hasta Nueva York. Estos antecedentes han vuelto a salir a la luz tras el viral video de las serpientes, avivando la polémica en torno a la idoneidad de Kennedy para liderar la política sanitaria del país.

Mientras algunos lo tildan de excéntrico y peligroso, otros defienden su autenticidad y su conexión con la naturaleza. La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales, aunque fuentes cercanas indican que el presidente Biden ha sido informado de la situación. El secretario de Salud, por su parte, no se ha disculpado y ha restado importancia al incidente, afirmando que su experiencia con animales es parte de su vida.

Este último capítulo añade una nueva capa de controversia a una figura ya de por sí polarizante en la política estadounidense





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robert F. Kennedy Jr. Serpientes Florida Salud Pública Controversia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fujimori y Sánchez prometen más gasto en salud y educación en el debate electoral en PerúDurante el tercer bloque del debate, dedicado a salud y educación, ambos candidatos propusieron incrementar el número de becas universitarias y mejorar la atención y la cobertura en salud, tanto para tratamientos oncológicos como en salud mental.

Read more »

Salud mental de cuidadores, el reto que el próximo Gobierno no puede ignorarLa Universidad de los Andes propuso una iniciativa que busca proteger el bienestar emocional de quienes cuidan a niñas y niños vulnerables. Estos son los detalles.

Read more »

Ministerio de Salud expide circular que modifica obligación de reportar medicamentos en MIPRESEl Ministerio de Salud expidió una circular que deja sin efecto la obligación de reportar en la plataforma MIPRES los medicamentos financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Read more »

Secretario de Estado expone política exterior de Trump: defensa nacional y relaciones con América LatinaEn una audiencia, el secretario de Estado de EE.UU. defendió la política exterior de Trump centrada en la defensa de la nación, no en obras benéficas. Afirmó que EE.UU. ha reforzado el control sobre el hemisferio y alineado a países de América Latina, aunque criticó al gobierno colombiano. También mencionó la reorientación de ayuda exterior bajo 'América Primero'.

Read more »