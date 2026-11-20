René Lindarte, secretario de Gobierno de Uribia, fue intervenido por la policía mientras se encontraba en estado de ebriedad, exacerbando la tensión en La Guajira tras el secuestro de la esposa del alcalde.

René Lindarte, actual secretario de Gobierno del municipio de Uribia en el departamento de La Guajira, fue filmado durante una intervención policial en las últimas horas, un hecho que ha generado una fuerte polémica en la región. El funcionario aparecía en aparente estado de embriaguez y, según el video revelado en exclusiva por EL COLOMBIANO, increpó a los uniformados afirmando que los policías en la zona son petristas.

Detalles de la Intervención Policial

La acción de la Policía en el lugar tenía como objetivo principal verificar quejas reportadas por exceso de ruido y consumo de alcohol en un andén de un establecimiento público ubicado en el centro de la ciudad. Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento se realizó en medio de estrictas restricciones de seguridad vigentes en el municipio.

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Durante el incidente, uno de los oficiales comentó que Lindarte no estaba en sus cinco sentidos. El secretario de Gobierno estaba rodeado por varios jóvenes, y uno de ellos respondió a las autoridades que sí lo estaba cuidando, aclarando que aunque él estaba tomando alcohol, su trabajo era velar por su bienestar.

Tensión Política y Seguridad en La Guajira

Esta confrontación se produce en un contexto de extrema delicadeza para Uribia, donde la inseguridad ha alcanzado niveles críticos debido a recientes oleadas de secuestros. El propio funcionario encargado de velar por las medidas de seguridad sería quien las estaría incumpliendo en este momento, lo que añade capas de complejidad al caso.

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El alcalde de Uribia es Jaime Luis Buitrago García, quien pertenece al Partido Conservador y cuya esposa, Nancy Gómez Sánchez, fue secuestrada hace pocos días. El raptó de la primera dama del municipio puso el dedo en la llaga sobre una situación de inseguridad que mantiene maniatados a los habitantes de la Alta Guajira desde hace varios años.

Contexto de Conflicto y Grupos Armados

Según el reporte de la Policía, Nancy Gómez Sánchez fue raptada por hombres armados a las 6:08 a.m. del 11 de noviembre, cerca de un gimnasio del pueblo. La hicieron abordar una camioneta y se la llevaron con rumbo desconocido, lo que generó una alarma inmediata en la comunidad y las autoridades.

El presidente del Concejo de Seguridad, Abelardo de la Espriella, anunció tras los hechos que ordenó el despliegue total de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que se está verificando.

Influencia del ELN y Corrupción

En términos de orden público, el Frente de Guerra Norte del ELN ha venido copando algunos de los territorios en la Alta Guajira que antes eran dominados por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este desplazamiento de poder se dio particularmente después de las recientes operaciones policiales que terminaron con las muertes de dos de sus comandantes: José Luis Pérez Villanueva y Naín Pérez Toncel.

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En la zona también delinque el Clan del Golfo, aunque con una menor influencia en este punto estratégico para el despacho de cocaína hacia el mar Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El dinero que generan estas rutas de narcotráfico transnacional no solo funciona como un imán para el crimen organizado, sino que fomenta la corrupción de agentes estatales.