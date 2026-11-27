Gremios Aconauto y Andemos rechazan elevar el IVA al 19% en carros eléctricos, advirtiendo una caída del mercado. Proponen una tarifa intermedia del 10%.

La industria automotriz colombiana ha intensificado su advertencia ante la propuesta tributaria del Gobierno nacional incluida en la Ley de Rescate económico. Los gremios representativos del sector han declarado que elevar el Impuesto sobre las Ventas (IVA) del 5% actual al 19% para vehículos eléctricos e híbridos constituirá una medida contraproducente para la recuperación económica.

Impacto en Ventas y Precios del Sector

La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) y la agrupación Andemos coinciden en que el aumento de 14 puntos porcentuales en la tarifa impositiva encarecería significativamente los vehículos. Esta subida de precios frenaría la demanda de los consumidores y pondría en riesgo la estabilidad del mercado, el cual se encuentra en un proceso delicado de recuperación post-pandemia.

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Propuesta de IVA Diferencial del 10%

Ante esta situación, los representantes gremiales proponen establecer un IVA diferencial del 10% para los vehículos electrificados. Esta alternativa busca aumentar los ingresos tributarios del Estado sin golpear de manera desproporcionada las ventas. Aconauto argumenta que esta medida permitiría contribuir al ajuste fiscal manteniendo la viabilidad comercial de la industria.

Postura de Aconauto y el Mercado

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, cuestionó el silencio del Gobierno y del Congreso sobre las consecuencias de la reforma. Señaló que, salvo algunos gremios afines al comercio, no han recibido voces amigables a pesar del aporte significativo en empleo, movilidad e impuestos que realiza la industria.

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Quijano advirtió que el incremento del IVA afectaría una actividad que genera cientos de miles de puestos de trabajo. Recordó que Colombia mantiene uno de los índices de motorización más bajos de América Latina, lo que evidencia un gran potencial de crecimiento. Actualmente, los vehículos híbridos y eléctricos representan cerca de la mitad de las ventas del país.

Riesgos de Contracción de la Demanda

El gremio estima que Colombia cerrará 2026 con unas 355.000 unidades vendidas. Sin embargo, advierte que un aumento del 14% en el precio de la mitad del mercado podría reducir hasta en 40% el volumen de vehículos comercializados. Para Aconauto, una mayor tarifa no garantiza más recaudo si provoca una contracción de la demanda y una caída en las matrículas.

Posición de Andemos y Proyecciones Económicas

Andemos presentó una alternativa similar para modificar el tratamiento tributario. Andrés Chaves, presidente ejecutivo del gremio, explicó que el objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades fiscales del país, la capacidad de compra de los hogares y la sostenibilidad de las empresas vinculadas.

Según la encuesta del Observatorio Andemos, aumentar el IVA al 19% podría generar una contracción cercana al 50% en el mercado de vehículos nuevos. Este escenario afectaría las decisiones de compra, la inversión empresarial y el empleo. Además, debilitaría otras fuentes de recaudo nacionales y territoriales dependientes de la actividad económica del sector.

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Dimensión Económica y Empleos Afectados

Las dimensiones económicas de la industria explican la preocupación de los actores. El sector automotor genera aproximadamente 434.000 empleos y aporta más de $35,5 billones anuales en impuestos. Registra un multiplicador económico de $1,73 por cada peso invertido, lo que resalta su impacto sistémico en la economía colombiana.

Suspensión de Planes de Inversión

El impacto también alcanzaría los planes de expansión de las empresas. El 70,4% de los encuestados por Andemos prevé suspender, reducir o aplazar proyectos de inversión si se concreta el incremento del IVA al 19%. Entre las iniciativas comprometidas están la apertura de concesionarios, talleres y la generación de empleo técnico.

Antecedentes Técnicos y Matriculaciones

La propuesta del 10% tiene un antecedente técnico. Andemos señala que un informe de 2021 de la Comisión de Expertos, con acompañamiento de la OCDE y la DIAN, recomendó reemplazar la tarifa reducida por una diferencial. Entre enero y octubre de 2026 se matricularon 129.488 vehículos eléctricos e híbridos, equivalentes al 46,2% del mercado.

Para Andemos, esta participación muestra la importancia de mantener condiciones tributarias que faciliten el acceso a tecnologías de menores emisiones. Chaves afirmó que el sector está dispuesto a contribuir al propósito fiscal, pero bajo una propuesta que no destruya la actividad económica actual.